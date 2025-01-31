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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп сообщил, когда введет пошлины на товары из Канады и Мексики

Трамп: США 1 февраля введут 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп обещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады и 10-процентные — из КНР, объясняя их борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков

США в субботу, 1 февраля, введут 25-процентные пошлины на товары, поступающие из Мексики и Канады, подтвердил президент Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters. Он не исключил, что эти тарифы впоследствии могут вырасти.

При этом Трамп уточнил, что решения по поводу того, будут ли облагаться пошлинами поставки нефти из Канады и Мексики в США, еще нет. «Мы можем или ввести, или не ввести», — сказал он. По его словам, это будет зависеть о цен и от того, будут ли эти страны относиться к США «надлежащим образом».

Американский лидер также сообщил, что все еще рассматривает возможность введения пошлин на китайские товары из-за синтетического наркотика фентанила, в поставках которого Трамп обвиняет Китай.

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Политика
Мексиканский залив

В ноябре Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады и 10-процентные — из КНР. Он объяснял это борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены ответные пошлины. Глава МИД Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркивал, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в этой стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп пошлины Канада Мексика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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