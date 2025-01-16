Канада подготовила ответные пошлины для США на $105 млрд из-за Трампа

Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадский импорт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника агентства, список товаров является предварительным. Канада также рассмотрит введение дополнительных тарифов позже, исходя из действий Соединенных Штатов.

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что введение Трампом пошлин нанесет экономический ущерб самим Соединенным Штатам. «Это будет означать повышение цен на бензин, это будет означать повышение цен на продукты питания, это будет означать повышение цен на природный газ для отопления жилых домов. Это будет означать повышение цен на электроэнергию», — сказал он в интервью Associated Press.

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в не виданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».