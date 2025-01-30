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Политика ,  
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Глава МИД Канады предупредила об ответе в случае введения США пошлин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли предупредила об ответных мерах от своего государства, в случае, если Вашингтон введет новые пошлины на все товары, сообщила радиокомпания CBC.

Жоли обсудила это на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

«Я настроена с настороженным оптимизмом, но <...> мы готовы принять ответные меры, в случае, если они [США] соберутся навязать Канаде нечестные тарифы», — сказала Жоли журналистам в ходе онлайн-брифинга.

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. По его словам, сегодня наркотики поступают в страну в невиданных ранее масштабах, при этом и Мексика, и Канада имеют право и власть «легко решить эту давно назревающую проблему».

Канада подготовила ответные пошлины для США на $105 млрд из-за Трампа
Политика
Фото:David Ryder / Getty Images

Ранее в январе Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены пошлины, если избранный президент Трамп решит ввести тарифы на канадский импорт. Канада также рассмотрит введение дополнительных тарифов позже, исходя из действий Соединенных Штатов, отметило Bloomberg.

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что введение Трампом пошлин нанесет экономический ущерб самим Соединенным Штатам. «Это будет означать повышение цен на бензин, это будет означать повышение цен на продукты питания, это будет означать повышение цен на природный газ для отопления жилых домов. Это будет означать повышение цен на электроэнергию», — сказал он в интервью Associated Press.

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Марко Рубио Канада пошлины
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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