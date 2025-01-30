Мексика указала Google на «границы» указа Трампа об Американском заливе

Указ Трампа имеет силу только в пределах территориальных вод США, в остальном же название регулируется международным обычаем, который юридически закреплен в международных организациях, заявила Мексика в письме к Google

Мексиканский залив (Фото: NASA)

Указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья, поскольку второе название юридически не закреплено в международных соглашениях и мировыми организациями. Об этом заявило правительство Мексики в письме корпорации Google, передает El Universal.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Мехико намерен объяснить Google, «как устроены моря, что такое континентальный шельф, что такое экономическая зона». Глава государства отметила, что подобные изменения вносятся не по прихоти президентов или отдельных стран, за это отвечают международные органы.

Как пояснила Шейнбаум на пресс-конференции, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года установила, что существуют морские районы, находящиеся под полным суверенитетом государств, которые простираются максимум на 12 морских миль (22,2 км) от береговой линии.

«Это одинаково для всех стран мира. Если страна хочет изменить название чего-то в море, это будет только на 12 морских миль, а не на остальной части, в данном случае в Мексиканском заливе», — пояснила она.

Мексиканский залив охватывает морские акватории трех стран — Мексики, Кубы и США, и указ Трампа может охватывать только 12 морских миль от береговой линии США, добавила Шейнбаум.

El Universal приводит выдержки из письма. В нем говорится, что название географической области, известной как Мексиканский залив, «имеет широко документированное историческое происхождение» и с начала XVII века признается на различных международных картах.

В письме власти Мексики также напомнили о таком источнике международного права, как международный обычай. Юридически он закреплен Международной гидрографической организацией (МГО), частью которой являются и Мексика, и США, отмечается в документе.

25 января Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Как отмечали в Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов, эти изменения «подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности».

В Google после этого сообщили, что «Американский залив» появится на картах сервиса Google Maps после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий (GNIS) США. В компании подчеркнули, что в тех странах, где в официальных правительственных источниках есть официально закрепленное название, пользователи Google Maps видят его, а в других государствах — оба наименования.