 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Мексика указала Google на «границы» указа Трампа об Американском заливе

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Указ Трампа имеет силу только в пределах территориальных вод США, в остальном же название регулируется международным обычаем, который юридически закреплен в международных организациях, заявила Мексика в письме к Google
Мексиканский залив
Мексиканский залив (Фото: NASA)

Указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья, поскольку второе название юридически не закреплено в международных соглашениях и мировыми организациями. Об этом заявило правительство Мексики в письме корпорации Google, передает El Universal.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что Мехико намерен объяснить Google, «как устроены моря, что такое континентальный шельф, что такое экономическая зона». Глава государства отметила, что подобные изменения вносятся не по прихоти президентов или отдельных стран, за это отвечают международные органы.

Как пояснила Шейнбаум на пресс-конференции, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года установила, что существуют морские районы, находящиеся под полным суверенитетом государств, которые простираются максимум на 12 морских миль (22,2 км) от береговой линии.

«Это одинаково для всех стран мира. Если страна хочет изменить название чего-то в море, это будет только на 12 морских миль, а не на остальной части, в данном случае в Мексиканском заливе», — пояснила она.

В Google рассказали, когда на картах появится «Американский залив»
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Мексиканский залив охватывает морские акватории трех стран — Мексики, Кубы и США, и указ Трампа может охватывать только 12 морских миль от береговой линии США, добавила Шейнбаум.

El Universal приводит выдержки из письма. В нем говорится, что название географической области, известной как Мексиканский залив, «имеет широко документированное историческое происхождение» и с начала XVII века признается на различных международных картах.

В письме власти Мексики также напомнили о таком источнике международного права, как международный обычай. Юридически он закреплен Международной гидрографической организацией (МГО), частью которой являются и Мексика, и США, отмечается в документе.

25 января Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Как отмечали в Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов, эти изменения «подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности».

В Google после этого сообщили, что «Американский залив» появится на картах сервиса Google Maps после соответствующих обновлений в Информационной системе географических названий (GNIS) США. В компании подчеркнули, что в тех странах, где в официальных правительственных источниках есть официально закрепленное название, пользователи Google Maps видят его, а в других государствах — оба наименования.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Google Мексиканский залив переименование Мексика
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Яндекс» отказался менять название Мексиканского залива
Общество
В Google рассказали, когда на картах появится «Американский залив»
Политика
Географы рассказали, как называть Мексиканский залив после переименования
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 18:27
Британская певица и актриса Марианна Фейтфулл умерла в возрасте 78 летОбщество, 22:32
Долг Украины перед МВФ, ЕС и Всемирным банком достиг почти половины ВВПЭкономика, 22:25
В Краснодарском крае чиновника задержали за кражу 105 тыс. т пескаОбщество, 22:09
«Спартак» отыгрался с 0:3 у СКА, но уступил по буллитамСпорт, 22:06
Мексика указала Google на «границы» указа Трампа об Американском заливеПолитика, 22:03
Российские дипломаты заявили об ожидании от США данных о погибшихОбщество, 21:53
Хинштейн обратился к экс-главе УМВД Москвы из-за гостиницы под КурскомОбщество, 21:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
«Спартак» забил на последней минуте и победил «Краснодар» в Зимнем кубкеСпорт, 21:37
«Фонбет» решил отсудить ₽100 млн у арестованного за взятку экс-главыСпорт, 21:31
Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 годаТехнологии и медиа, 21:31
Калужская область выплатит по ₽1 млн семьям застреленных лесниковОбщество, 21:27
Крупнейший работодатель России трижды за год повысит зарплатыБизнес, 21:14
Банки США смогут хранить криптовалюту. Почему это важноКрипто, 21:05
Аэропорт в Вашингтоне возобновил работу после авиакатастрофыОбщество, 20:59