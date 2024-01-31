Bloomberg узнал о письме украинского министра в ЕС о нехватке снарядов

Умеров в письме странам ЕС заявил о критической нехватке снарядов и призвал их выполнить обещание по передаче 1 млн боеприпасов к марту. Брюссель ранее признал, что сможет поставить только половину. Москва осуждает помощь Киеву

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Украина сообщила своим союзникам о «критической» нехватке артиллерийских снарядов, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны Рустема Умерова странам Евросоюза.

Обращение было направлено на этой неделе. В нем Умеров заявил, что Вооруженные силы могут использовать только 2 тыс. снарядов в день по всей линии фронта протяженностью 1,5 тыс. км.

В письме говорится, что Украине необходимо 200 тыс. 155-мм снарядов в месяц.

Умеров заявил, что дефицит вооружений на Украине с каждым днем становится все заметнее и призвал союзников выполнить свои обязательства по поставке Киеву 1 млн снарядов в течение года. Такое обещание Брюссель сделал в марте 2023-го.

31 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что в срок выполнить обещание не получится. По его словам, к марту 2024-го Брюссель рассчитывает поставить Украине 530 тыс. снарядов, а цели в 1 млн удастся достигнуть к концу года. По оценке Bloomberg, в прошлом октябре ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов.

Агентство со ссылкой на источники писало, что на этом фоне, а также из-за задержек с выделением дополнительной помощи со стороны Запада украинская армия столкнулась с нехваткой снарядов и ракет для противовоздушной обороны. Один из собеседников Bloomberg сказал, что запаса, который есть у Киева, недостаточно, чтобы покрыть дефицит на фоне российского наступления.

20 января Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что ЕС собирается нарастить производство боеприпасов до 1 млн в год в марте или апреле, а к концу года — до 1,3–1,4 млн.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина «почти ничего не производит», а поставки вооружения от стран Запада рано или поздно прекратятся. В этом случае, по мнению Путина, Украине «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы».

