МИД поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене пленных с Украиной

МИД России поблагодарил ОАЭ за посредничество в процессе обмена военнопленных. Дипведомство Эмиратов также выразило признательность России и Украине за «сотрудничество и отклик». Ранее Москва и Киев провели обмен «195 на 195»

Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие, обменянные с Украиной по формуле «195 на 195», благополучно вернулись с подконтрольной Киеву территории, Москва благодарна ОАЭ за посредничество при проведении обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Признательны Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена», — сказала дипломат.

По ее словам, передача военнопленных должна была состояться 24 января, но была сорвана Киевом, который «отдал приказ об уничтожении самолета Ил-76». На его борту находились украинские военнослужащие, которых везли для обмена.

«Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться. Констатируем, что этого не произошло», — подчеркнула Захарова.

МИД ОАЭ также выразил признательность России и Украине за «сотрудничество и отклик на посреднические усилия» Эмиратов в процессе обмена военнопленными. «Успех нового посредничества отражает глобальную позицию ОАЭ как надежного партнера на международном уровне, особенно по отношению к России и Украине», — говорится в заявлении дипведомства.

В ОАЭ призвали стороны конфликта к «дипломатии, диалогу и деэскалации». Правительство страны «поддерживает все инициативы, которые позволили бы смягчить последствия» конфликта, отметили в МИДе.

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31 января между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. По словам депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева, всего за январь в общей сложности удалось вернуть 443 российских военных, обмен, состоявшийся 31 января, он назвал «самым большим». Минобороны сообщило, что домой вернулись 195 российских военнослужащих в обмен на 195 военных ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву передали 207 военных и гражданских. Позднее российское военное ведомство уточнило, что обмен военнослужащих прошел при посредничестве ОАЭ.

Украина и Россия несколько раз обменивались пленными при посредничестве других стран. В феврале 2023 года Минобороны сообщило, что из украинского плена вернулись лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

Российские власти отмечали, что Объединенные Арабские Эмираты «играют важную роль» в процессе обмена пленными с Украиной. Летом 2023 года президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за помощь Эмиратов в освобождении российских военнопленных на Украине.