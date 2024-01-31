Как прошел самый большой обмен пленными между Россией и Украиной
Москва и Киев провели обмен военнопленными. Минобороны России сообщило, что он прошел по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 человек. Кадры после обмена – в фоторепортаже РБК
Москва и Киев провели обмен военнопленными. Минобороны России сообщило, что он прошел по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 человек.
Посредническое гуманитарное участие в возвращении российских военнослужащих приняли власти ОАЭ, рассказали в Минобороны. По оценке депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева, за январь в общей сложности удалось вернуть 443 российских военных. Обмен, состоявшийся 31 января, он назвал «самым большим».
Обмен стал первым после крушения Ил-76 в Белгородской области, где погибли в том числе украинские пленные. Москва заявила, что самолет был сбит ВСУ ракетой, запущенной из Харьковской области. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не станет останавливать обмены после произошедшего. «Нам своих ребят надо забрать», — отметил он.
По оценке главы государства, в России находятся тысячи пленных, у Украины — десятки.
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