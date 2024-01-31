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Военная операция на Украине ,  
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Буданов заявил о планах ВСУ наступать весной

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ начнут наступление весной
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский в конце прошлого года заявлял, что летнее контрнаступление Украины не достигло результатов, Путин называл попытку наступления Киева провальной. Украинские власти заявляли, что у них есть план на 2024 год
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

ВСУ начнут новое контрнаступление весной, заявил The Telegraph глава разведки Украины Кирилл Буданов.

Он сказал, что Россия «делает ход». «Это закончится, и тогда начнем мы», — заявил Буданов.

Газета отмечает, что Украина не проводила крупных наступательных операций с окончания своего контрнаступления прошлым летом, перешла к стратегии «активной обороны» и строит обширные укрепления.

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Владимир Зеленский

Украина начала контрнаступление в начале лета 2023 года, спустя более года после начала российской военной операции, президент Владимир Зеленский говорил, что оно идет сложно. В декабре он сообщил, что контрнаступление результатов не достигло. В то же время Зеленский говорил, что у Киева «есть план» на 2024 год.

Минобороны России неоднократно заявляло, что пресекает атаки ВСУ на нескольких направлениях, президент Владимир Путин уже в середине лета говорил, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Зеленский в ноябре заявлял, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать. И у США, и у ЕС в конце 2023 года возникли внутриполитические сложности с согласованием военной помощи Украине. Москва не раз критиковала западные поставки вооружения Киеву и отмечала, что это не повлияет на ход военной операции. 

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