Путин присвоил депутату от Чечни звание генерала

Адам Делимханов получил звание генерал-майора, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он принимал участие в военных действиях на Украине почти с самого начала и руководил «штурмовой операцией» на «Азовстали», говорил Кадыров

Адам Делимханов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание генерал-майора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, соответствующий указ президент подписал 30 января.

Делимханов — участник военной операции. Как рассказывал ранее Кадыров, он принимал участие в военных действиях на Украине почти с самого начала и руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Адам Султанович является ветераном команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Адам вместе со своими родными братьями Алибеком, Шарипом и Амхадом с первых дней борьбы с международным терроризмом в Чеченской Республике поддержал Ахмата-Хаджи и был его соратником», — написал глава Чечни.

По его словам, братья Делимхановы — из уважаемой в республике и за ее пределами семьи. «Насколько мне известно, это единственный случай, когда сразу три брата из одной семьи являются Героями РФ и генералами», — отметил он. Кадыров также сказал, что чеченцы гордятся братьями: они — «настоящие патриоты России, которые кровью и потом доказали свою преданность» стране.

Глава республики поблагодарил Путина «за столь высокое внимание» к Делимханову. Он также поздравил депутата с новым званием.

В апреле 2022 года президент присвоил брату депутата, первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-лейтенанта. В декабре прошлого года звание генерал-лейтенанта получил начальник Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов.

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В июне прошлого года телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил о ранении Делимханова. По данным канала, тот «был ранен, но он жив». В Госдуме опровергли сообщения о ранении Делимханова, с опровержением выступил и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. После этого сам депутат уточнил, что с ним «все хорошо». Кадыров опубликовал видео с ним.

В 2022 году Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в военных действиях на Украине. Делимханов — депутат Госдумы от Чечни с 2007 года, член фракции «Единая Россия».