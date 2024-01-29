Театр ЛДМ объяснил решение переписать либретто мюзикла по книге Акунина

Изменения в либретто мюзикла по книге «Алмазная колесница» были внесены до пандемии из-за перспектив гастролей в Китае, это решение не связано с признанием писателя иноагентом и внесением его в список экстремистов, заявили там

Фото: ldm.newstage / VK

Решение переписать либретто мюзикла по книге Бориса Акунина (признан иноагентом) «Алмазная колесница», который идет в петербургском театре ЛДМ «Новая сцена», было принято еще до пандемии из-за перспектив гастролей в Китае, оно не связано с признанием писателя иностранным агентом и внесением его в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сказал РБК композитор, музыкальный руководитель театра Антон Танонов.

«Ситуация такая: договор с Акуниным подписали еще в 2018–2019 годах. И никак ситуация сегодняшняя, когда признали Акунина террористом, иноагентом, не связана. Мы перед пандемией получили предложения из Китая о сотрудничестве. И наш театр запустил несколько проектов», — рассказал Танонов.

О внесении изменений в либретто написал Акунин в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «В питерском ЛДМ несколько лет идет мюзикл «Алмазная колесница». Дорогущий, с пышными костюмами, мощными декорациями и чуть ли не с живой лошадью на сцене. <...> Но вот на моих бедных российских театральных партнеров накатило цунами. Все театры уныло сняли мои спектакли из репертуара, а ЛДМ проявил смекалку. Чтоб не пропадало добро, они переименовали спектакль в «Марко Поло. Белый лотос». И перенесли действие из Японии в Китай», — отметил писатель.

В афише говорится, что продюсерская компания решила переписать либретто и перенести место действия «в дружественный Китай». Мюзикл теперь называется «Марко Поло. Белый лотос», новую трактовку анонсировали как «reinvention-премьеру». Главным героем стал Марко Поло — потомок путешественника, открывшего Китай для Европы. «Мюзикл одел красивые цвета «Белого лотоса» и переехал в китайский город Шанду», — сообщается в афише.

В книгу «Алмазная колесница» входят два тома. В первом события происходят в 1905 году, во время русско-японской войны. Эраст Фандорин работает консультантом в столичном жандармско-полицейском управлении железных дорог, он должен разработать систему обеспечения безопасности путей сообщения. Во втором томе речь идет о событиях, которые происходили в 1878 году в Японии, где Фандорин занимает должность вице-консула.

Как пояснили в ЛДМ, театр начал переговоры с одним из крупнейших прокатчиков Китая перед пандемией. После отмены ковидных ограничений переговоры были возобновлены, в итоге ЛДМ и компания Joyway Culture & Media подписали договор о гастролях мюзикла «Демон Онегина» в Китае.

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Прокатчика также привлек мюзикл «Алмазная колесница», но его не устроило место действия и «некоторые другие аспекты постановки, в связи с чем еще в 2020 году было решено привлечь историка-китаиста Антона Терехова <...> для трансформации материала и перенесения места действия мюзикла из Японии в Китай».

В театре также уточнили, что в 2019 году между ЛДМ и правообладателем произведений Акунина — Abecca Global Inc — был заключен договор о передаче права на использование книги «Алмазная колесница» для постановки мюзикла. Премьера состоялась в 2020 году.

По словам Танонова, Акунин изначально отказался от написания либретто и «дистанцировался» от постановки после премьеры, до сих пор судьба мюзикла его «не волновала».

«Акунин после премьеры сказал, что это абсолютно другое произведение, что он не имеет к нему никакого отношения, он оценил работу по декорациям, по костюмам, по музыке, но сказал, что это абсолютно не то, что он закладывал в произведение», — рассказал РБК музыкальный руководитель ЛДМ. «Нюанс, что он никаких выплат не получал с тех самых пор, еще до того как случились все эти события. Из того, что осталось от «Алмазной колесницы», — это масштабные декорации, костюмы, музыкальный материал, фабула — абсолютно другая», — отметил он.

Таким образом, утверждают в театре, мюзикл «изначально существовал как отдельное художественное произведение».

Минюст признал Акунина иноагентом в январе за то, что он «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил». До этого, в декабре, Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. «Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном [возглавлял террористическую организацию «Аль-Каида», запрещенную в России], которому выписали тикет за неправильную парковку», — отметил в своем телеграм-канале писатель.

Против него также возбуждено уголовное дело по двум статьям — об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и о распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). Писатель объявлен МВД в розыск.