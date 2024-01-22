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Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал преждевременными оценки закона о конфискации за фейки

Кремль назвал преждевременными оценки закона о конфискации за фейки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассказать о позиции Кремля по законопроекту, который предусматривает конфискацию имущества за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил.

«Мы, пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу <…>. Пока считаем преждевременным», — передает корреспондент РБК ответ Пескова на вопрос журналиста.

На уточняющий вопрос об отношении Кремля в целом к проблеме и необходимости ужесточать наказание Песков пояснил: «По этой теме работают депутаты, здесь было бы некорректно нам что-то говорить».

В Думу внесли законопроект о конфискациях за фейки про армию
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, был внесен в Государственную думу 22 января 2024 года. Утром в тот же день он получил одобрение комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству.

Как пояснил глава комитета, проект планируют вынести на обсуждение депутатов на пленарном заседании уже в среду, 24 января.

Проект предлагает внести изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса, касающуюся конфискации имущества, расширяя перечень преступлений, по которым эту меру можно применять. К ним предложено причислить деяния по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (207.3 УК) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений.

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Теги
Дмитрий Песков конфискация имущества законопроект
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