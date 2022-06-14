Дума одобрила тюремный срок в 20 лет за переход на сторону противника
Депутаты в первом чтении проголосовали за поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». С такой инициативой выступили депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный («Единая Россия»). За проголосовал 341 депутат, два человека — против, еще 44 воздержались.
Проект предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте «в целях, противоречащих интересам РФ» (изменения к ст. 208 УК). При этом «переход на сторону противника» в условиях вооруженного конфликта будет приравниваться к госизмене (поправка к ст. 275 УК).
Также значительно ужесточается наказание по статье «Наемничество» (ст. 359 УК) — наказание для самих наемников составит от семи до 15 лет тюрьмы, а за их вербовку — от 12 до 18 лет. Ранее закон предусматривал для наемников лишение свободы от трех до семи лет.
Законопроект вносит изменения и в регулирование шпионажа (ст. 276 УК). Теперь под шпионаж будут подпадать передача, сбор, похищение или хранение «в целях передачи противнику» сведений, которые «могут быть использованы против Вооруженных сил РФ» в условиях вооруженного конфликта.
Согласно инициативе, в Уголовном кодексе также появится новая статья 275.1, которая введет ответственность за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, «заведомо направленной против безопасности» России. Еще одна новая статья УК — ст. 280.4. Она установит ответственность за «публичные призывы к деятельности против безопасности» России.
Из ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации) уберут слова «на территории РФ», что позволит наказывать россиян, например, за участие в мероприятиях таких организаций за границей.
Правительство в своем заключении высказало ряд замечаний на законопроект — в частности, наличие «оценочных и формально не определенных терминов»: «противник», «деятельность, направленная против безопасности РФ». Это «не отвечает конституционным требованиям ясности, определенности и недвусмысленности правовых норм», указывается в отзыве.
Как считают авторы законопроекта, эти меры позволят эффективнее выявлять, предупреждать и пресекать преступную деятельность, которая ведется с целью «подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».
Представляя законопроект, один из его авторов единоросс Эрнест Валеев отметил, что «ответственность за измену, предательство и шпионаж была всегда суровой». Он добавил, что ответственность за переход на сторону врага была убрана из Уголовного кодекса в 1997 году, а сейчас предлагается ее «восстановить».
Депутат от «ЕР» Ирина Панькина повторила доводы правительства о «более конкретном понятийном аппарате» поправок и отметила, что ко второму чтению он будет доработан.
На просьбу депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой пояснить, чем будет отличаться выражение своего мнения о действиях государства от публичных призывов к деятельности против безопасности РФ, Эрнест Валеев подчеркнул: «Если ваше мнение будет выражаться в виде публичных призывов не исполнять решение органов власти по обеспечению безопасности государства, тогда в ваших действиях будут признаки преступления».
24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Спустя неделю президент подписал закон, вводящий уголовную и административную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России. В зависимости от тяжести преступления россиянам грозит по ней штраф от 700 тыс. до 5 млн руб. или от трех до 15 лет лишения свободы.