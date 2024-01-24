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Политика ,  
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Госдума приняла в первом чтении поправки о конфискации имущества за фейки

Госдума приняла в первом чтении поправки о конфискации имущества за фейки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс о возможности конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к деятельности против безопасности страны, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова
Россия Госдума фейк ВС РФ
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