Болтон назвал новый возможный срок Трампа «случайной прогулкой Америки»

Бывший советник по национальной безопасности США (при администрации Трампа) Джон Болтон заявил, что новый президентский срок Трампа станет «еще хуже» для США, а в мемуарах отметил, что Путин и Си будут рады его победе

Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Новый президентский срок Дональда Трампа в случае его победы на выборах будет «еще хуже» для Соединенных Штатов и их союзников, чем первый, заявил бывший советник по национальной безопасности США (апрель 2018-го — сентябрь 2019-го) Джон Болтон, выступая с презентацией мемуаров «Комната, где это произошло», пишет The Hill.

«Я думаю, если вы посмотрите на то, что сделал Трамп в свой первый срок — что я пытаюсь описать в оригинальной книге (речь идет о мемуарах. — РБК), — вы сможете экстраполировать из этого то, каким будет второй срок, и, по сути, он будет таким же, только хуже», — заявил политик.

Болтон пообещал, что в мемуарах он расскажет, как Трамп «ищет возмездия» для политических деятелей и групп, которые, по его мнению, «обидели» его в прошлом. «Он будет использовать Министерство юстиции, Министерство обороны и другие правительственные учреждения <...>. У него нет философии, и он не занимается разработкой политики в любой связный смысл, как мы его понимаем. Это будет еще одна случайная прогулка для Америки, и очень-очень опасная», — указал экс-помощник президента.

В предисловии к мемуарам он также отметил, что новый срок Трампа будет на руку российскому президенту Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину. «Сейчас идет жесткая конкуренция между Путиным и Си Цзиньпином, кто был бы счастливее увидеть Трампа снова в должности», — написал он.

После отставки с поста помощника по вопросам национальной безопасности Болтон неоднократно выступал с критикой действий Трампа на посту президента. «Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим — из-за раскола США в 1860 году, перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание», — говорил Болтон еще в начале 2021 года.

В марте 2023 года он предположил, что нынешний американский президент Джо Байден хочет проигрыша России в конфликте с Украиной, но одновременно «боится» победы последней. Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы, а также заявил об образовании оси Россия — Китай. По его словам, к такому союзу нужно отнестись серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как «союз без границ». «В этом и есть настоящая проблема для Запада, независимо от того, что произойдет на Украине», — заявил тогда экс-помощник президента.

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В России и КНР неоднократно заявляли, что дружеские отношения двух стран уникальны тем, что не направлены против кого-либо еще. Президент Владимир Путин, напротив, отмечал, что именно Вашингтон заставляет своих союзников ухудшать отношения с Москвой и Пекином. «Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают», — подчеркивал он.