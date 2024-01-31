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Болтон назвал новый возможный срок Трампа «случайной прогулкой Америки»

Джон Болтон: новый срок Трампа станет «случайной и опасной прогулкой Америки»
Бывший советник по национальной безопасности США (при администрации Трампа) Джон Болтон заявил, что новый президентский срок Трампа станет «еще хуже» для США, а в мемуарах отметил, что Путин и Си будут рады его победе
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Новый президентский срок Дональда Трампа в случае его победы на выборах будет «еще хуже» для Соединенных Штатов и их союзников, чем первый, заявил бывший советник по национальной безопасности США (апрель 2018-го — сентябрь 2019-го) Джон Болтон, выступая с презентацией мемуаров «Комната, где это произошло», пишет The Hill.

«Я думаю, если вы посмотрите на то, что сделал Трамп в свой первый срок — что я пытаюсь описать в оригинальной книге (речь идет о мемуарах. — РБК), — вы сможете экстраполировать из этого то, каким будет второй срок, и, по сути, он будет таким же, только хуже», — заявил политик.

Болтон пообещал, что в мемуарах он расскажет, как Трамп «ищет возмездия» для политических деятелей и групп, которые, по его мнению, «обидели» его в прошлом. «Он будет использовать Министерство юстиции, Министерство обороны и другие правительственные учреждения <...>. У него нет философии, и он не занимается разработкой политики в любой связный смысл, как мы его понимаем. Это будет еще одна случайная прогулка для Америки, и очень-очень опасная», — указал экс-помощник президента.

В предисловии к мемуарам он также отметил, что новый срок Трампа будет на руку российскому президенту Владимиру Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину. «Сейчас идет жесткая конкуренция между Путиным и Си Цзиньпином, кто был бы счастливее увидеть Трампа снова в должности», — написал он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

После отставки с поста помощника по вопросам национальной безопасности Болтон неоднократно выступал с критикой действий Трампа на посту президента. «Думаю, Трамп обязательно войдет в историю как худший президент США. До сих пор Джеймс Бьюкенен считался худшим — из-за раскола США в 1860 году, перед гражданской войной. Но Трамп поборется за это звание», — говорил Болтон еще в начале 2021 года.

В марте 2023 года он предположил, что нынешний американский президент Джо Байден хочет проигрыша России в конфликте с Украиной, но одновременно «боится» победы последней. Болтон обвинил Байдена в невозможности эффективного сдерживания Москвы, а также заявил об образовании оси Россия — Китай. По его словам, к такому союзу нужно отнестись серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как «союз без границ». «В этом и есть настоящая проблема для Запада, независимо от того, что произойдет на Украине», — заявил тогда экс-помощник президента.

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В России и КНР неоднократно заявляли, что дружеские отношения двух стран уникальны тем, что не направлены против кого-либо еще. Президент Владимир Путин, напротив, отмечал, что именно Вашингтон заставляет своих союзников ухудшать отношения с Москвой и Пекином. «Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают», — подчеркивал он.

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Джон Болтон Дональд Трамп выборы президента США
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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