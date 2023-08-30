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Болтон увидел возможность для Путина оставить Киев без союзников

Джон Болтон: Путин может оставить Украину без союзников на Западе, предложив мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

При неуспешном контрнаступлении Киева президент России Владимир Путин может начать переговоры по миру в ближайшие месяцы, которые поддержит Запад. Такое предположение высказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в статье для 19fortyfive.

«Если наступление Киева не приведет к значительному прогрессу на поле боя, Путин может без предупреждения предложить прекращение огня в течение следующих двух месяцев на существующих линиях фронта и немедленно начать переговоры», — говорится в статье.

По мнению Болтона, Москва и Киев находятся в «военном тупике». Берлин, Париж и Вашингтон, вероятно, согласятся вступить в переговоры на невыгодных для Украины условиях. Дипломат подчеркнул, что тогда Киев останется без союзников, а Москва «перехватит дипломатический штурвал».

В конце июля Путин заявлял о готовности к переговорам с Украиной, но сейчас «мяч на стороне» Украины. Глава государства отмечал, что для Москвы принципиален нейтральный статус соседней страны. Путин призвал также учитывать реалии, «которые складываются на земле».

Украинский президент Владимир Зеленский не раз говорил, что страна будет готова к переговорам, когда выйдет на свои международно признанные границы, то есть на границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым. В Москве вопрос территориальной принадлежности полуострова, а также вошедших в состав страны осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, называли закрытым.

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Украина Россия Военная операция на Украине Джон Болтон переговоры Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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