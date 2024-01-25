Bloomberg узнал о планах Венгрии поддержать фонд помощи ЕС Украине

Венгрия откажется от возражений по поводу создания фонда военной помощи Украине на €5 млрд, сообщили источники Bloomberg. На предстоящей встрече послов ЕС также обсудят пакет в €50 млрд. Россия осуждает западную помощь Киеву

Фото: John Moore / Getty Images

Венгрия снимет свои возражения насчет создания фонда военной помощи Украине в размере €5 млрд ($5,4 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Будапешт не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов ЕС на следующей неделе, где также будет обсуждаться вопрос о выделении Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд, которую ранее Венгрия заблокировала.

Bloomberg отмечает, что создание этого фонда позволит зафиксировать затраты и перейти от использования существующих запасов оружия к поиску новых с помощью контрактов на совместные закупки.

Изменение позиции Венгрии последовало после того, как она выступила против модернизации действующего механизма ЕС, который предусматривает возмещение государствам-членам расходов на оружие, поставляемое на Украину, пишет агентство. Это событие также произошло на фоне обещаний премьер-министра Венгрии снять последнюю преграду на пути вступления Швеции в НАТО.

Еврокомиссия представила пакет помощи Киеву на €50 млрд (кредиты на €33 млрд и гранты на €17 млрд) осенью 2023 года. Ожидается, что выделение средств будет осуществляться в течение четырех лет. Однако в декабре Орбан наложил вето на эту инициативу. Венгрия предлагала рассчитать финансовую нагрузку на каждую страну на основе валового национального дохода и ежегодно согласовывать транши. В ЕС планируют разрешить данный спор на внеочередном саммите 1 февраля.