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Авторами проекта о конфискациях за военные фейки стали все лидеры фракций

Авторами поправок в УК о конфискациях за военные фейки стали все лидеры фракций
Инициативу концептуально поддержали СК, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг. Поправки в УК ранее одобрила правительственная комиссия, сообщал источник РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму, разработали все лидеры фракций Госдумы, следует из документа, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Так, авторами инициативы выступили лидеры:

  • «Единой России» — Владимир Васильев;
  • КПРФ — Геннадий Зюганов;
  • «Справедливая Россия — За правду» — Сергей Миронов;
  • ЛДПР — Леонид Слуцкий;
  • «Новых людей» — Алексей Нечаев.

Также в авторах значатся спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская и другие депутаты. О том, что инициативу разработали Пискарев и Ямпольская, рассказывали ранее источники РБК.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его концептуально поддержали Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг. Как заявляют авторы инициативы, она направлена прежде всего на защиту основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства.

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Источник РБК в правительстве 15 января говорил, что инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. По его словам, к списку преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества, предлагается добавить статьи о фейках о российской армии и о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

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За преступления, направленные против государственной безопасности, предлагается также лишать специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград. К деятельности, направленной против безопасности государства, разработчики проекта предложили причислять все преступления диверсионной направленности: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, создание диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности (ст. 281 — ст. 281.3 УК).

Опрошенные РБК юристы предполагали, что конфисковать могут как имущество, полученное в результате совершения преступления, так и «орудия преступления», например компьютеры, планшеты и смартфоны.

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Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
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политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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