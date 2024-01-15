Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Правкомиссия поддержала законопроект о распространении конфискации имущества и лишения званий на статью о дискредитации российской армии

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В понедельник, 15 января, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов-единороссов о внесении изменений в Уголовный кодекс. Они касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК) и предложения о конфискации имущества нарушителей статьи о дискредитации армии, если они действовали из корыстных побуждений или по найму. Об этом РБК сообщил источник в правительстве. По его словам, на комиссии был одобрен отзыв на законопроект (есть у РБК).

В законопроекте, который, согласно материалам правкомиссии, получил одобрение всех силовых структур, предлагается дополнить вторую часть статьи квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности. Речь идет об ужесточении ответственности за призывы «к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Авторы законопроекта (вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская) предлагают отнести к деятельности, направленной против безопасности государства, все преступления диверсионной направленности: совершение диверсии, содействие диверсионной деятельности, создание диверсионного сообщества и прохождение обучения в целях совершения диверсионной деятельности (ст. 281 — ст. 281.3 УК).

Также правкомиссия одобрила идею расширения перечня преступлений в статье о конфискации имущества (ст. 104.1 УК). Теперь в ней могут появиться деяния, совершенные из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии (ст. 207.3 УК) и статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК), рассказал источник.

За преступления, направленные против государственной безопасности, предлагается также применить наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград. Для этого планируется внести поправки в статью «Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград» (ст. 48 УК).

В сопроводительной документации к законопроекту говорится, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.

РБК направил запрос в аппарат правительства.

За два года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, следователи направили в суд 134 уголовных дела, фигурантами которых являются 136 человек.

Член Ассоциации юристов России, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин отмечает, что одним из типов конфискованного имущества является то, которое было получено в результате совершения преступления. Адвокат Алексей Гавришев поясняет, что в таком случае могут конфисковать «орудия преступления», в данном случае компьютеры, планшеты и смартфоны.

Адвокат Ирина Бирюкова допускает, что с принятием поправок число дел по статье о фейках может возрасти. «Мне кажется, что все это направлено на запугивание граждан», — уверена адвокат.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и парнеры» Дмитрий Горбунов считает, что большинство предлагаемых изменений может быть описано в процессуальных документах и без внесения в УК.