Власти пообещали вернуть мобилизованных многодетных отцов в Забайкалье

Многодетных отцов, которых мобилизовали в Забайкальском крае, вернут обратно домой. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов.

По его словам, «никаких действий или обращений» от мобилизованных или их родственников не потребуется, а сотрудники военкоматов «работают с командирами бойцов по спискам», написал он на своей странице «ВКонтакте».

Осипов также уточнил, что отзыв многодетных отцов «не повлечет никакой дополнительной мобилизации».

Материал дополняется