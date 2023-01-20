Власти пообещали вернуть мобилизованных многодетных отцов в Забайкалье
Забайкальский губернатор Осипов: мобилизованные из Забайкалья многодетные отцы вернутся
Многодетных отцов, которых мобилизовали в Забайкальском крае, вернут обратно домой. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов.
По его словам, «никаких действий или обращений» от мобилизованных или их родственников не потребуется, а сотрудники военкоматов «работают с командирами бойцов по спискам», написал он на своей странице «ВКонтакте».
Осипов также уточнил, что отзыв многодетных отцов «не повлечет никакой дополнительной мобилизации».
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