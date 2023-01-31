Аксенов назвал дату начала выдачи земли в Крыму участникам спецоперации

Выдавать документы начнут с 1 апреля, землю можно будет получить у моря в четырех районах Крыма, участки обеспечат инфраструктурой. Подать заявление могут мобилизованные и добровольцы

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Оформлять и выдавать документы на землю в Крыму участникам спецоперации на Украине начнут с 1 апреля, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнется 1 апреля», — написал он.

Участки будут выделять около моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах республики. Их оснастят необходимой инфраструктурой, добавил глава региона.

Накануне замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко в эфире «Радио Крым» сообщил, что выдавать участки участникам спецоперации в регионе начнут в конце 2023 года. Перед его выступлением радио сообщило, что прием документов уже начался.

Заиченко пояснил, что для подачи заявки на землю необходим следующий набор документов:

Заявление установленного образца.

Справку от командования воинской части, подтверждающую, что человек участвовал в спецоперации.

Копии всех страниц паспорта.

Подать документы можно лично, по почте или через доверенное лицо, пояснил замминистра. Сделать это могут участвовавшие в спецоперации жители Крыма, прописка при этом значения не имеет. Получить землю могут как мобилизованные, так и добровольцы, уточнил Заиченко.

Выдавать бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области военнослужащим, удостоенным госнаград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе военной операции на Украине, и ветеранам боевых действий в сентябре 2022 года предложило Минобороны. Согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, статус ветерана присвоен всем участникам спецоперации. Статус также распространяется на гражданский персонал, привлеченный к участию в спецоперации, и военнослужащих ФСБ, задействованных в «отражении вооруженного вторжения».

В декабре 2022 года Путин выпустил распоряжение, в котором рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в СВО военным и семьям погибших. Это сделают для «обеспечения социальной поддержки военнослужащих и членов их семей», следовало из документа. Властям регионов рекомендовали закрепить нововведение о праве на бесплатную землю в местных законодательных актах.

С 2017 года получать бесплатные участки для строительства дома, садоводства, огородничества, а также ведения личного подсобного хозяйства могли Герои России и СССР. В январе газета «Ведомости» писала со ссылкой на документ, что группа сенаторов запланировала внести в Госдуму законопроект, разрешающий выдавать землю в том числе под фермерские хозяйства.