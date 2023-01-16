«Ведомости» узнали об идее давать Героям России землю для фермерства
В Государственную Думу внесут законопроект о предоставлении Героям России права получать земельные участки под фермерские хозяйства, сообщают «Ведомости», которые ознакомились с документом.
На данный момент, согласно федеральному закону от 2017 года, Герои России и СССР могут получать без очереди и бесплатно земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также личного подсобного хозяйства. Инициаторы нового проекта — среди них сенаторы от партии «Единая Россия» Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова и др. — предложили также давать эти участки и под крестьянские хозяйства.
Авторы идеи отметили, что сейчас право на земельный участок «предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи». В этой связи предложено разрешить близким героя в случае его смерти получать льготную землю, в том числе и при посмертном награждении. Этим правом в порядке «приоритетности» хотят наделить супругов, детей старше 18 лет и родителей.
Как отметила в коммаентарии «Ведомостям» соавтор проекта и депутат Госдумы Юлия Оглобина, в стране около 600 Героев России, кто-то из них получил льготную землю, а в некоторых семьях награжденные не смогли воспользоваться этим правом при жизни. Она добавила, что порядок предоставления участков будут определять регионы, а их размер установят «в соответствии с земельным законодательством».
Согласно закону «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», перечисленным лицам положена ежемесячная денежная выплата, повышение пенсий, освобождение от налогов и оплаты коммунальных услуг, бесплатное лечение членов семей в санаториях. Предусмотрены также бесплатная передача в собственность занимаемых жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и первоочередное улучшение жилищных условий, бесплатный капремонт и иные льготы.