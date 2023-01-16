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«Ведомости» узнали об идее давать Героям России землю для фермерства

«Ведомости»: в Думу внесут проект о предоставлении Героям России землю для фермерства
Сейчас по закону Герои России могут бесплатно получать участки для ИЖС, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства. Авторы идеи также хотят разрешить получать эти участки семьям героев и после их смерти
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Государственную Думу внесут законопроект о предоставлении Героям России права получать земельные участки под фермерские хозяйства, сообщают «Ведомости», которые ознакомились с документом.

На данный момент, согласно федеральному закону от 2017 года, Герои России и СССР могут получать без очереди и бесплатно земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также личного подсобного хозяйства. Инициаторы нового проекта — среди них сенаторы от партии «Единая Россия» Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова и др. — предложили также давать эти участки и под крестьянские хозяйства.

Авторы идеи отметили, что сейчас право на земельный участок «предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи». В этой связи предложено разрешить близким героя в случае его смерти получать льготную землю, в том числе и при посмертном награждении. Этим правом в порядке «приоритетности» хотят наделить супругов, детей старше 18 лет и родителей.

Как отметила в коммаентарии «Ведомостям» соавтор проекта и депутат Госдумы Юлия Оглобина, в стране около 600 Героев России, кто-то из них получил льготную землю, а в некоторых семьях награжденные не смогли воспользоваться этим правом при жизни. Она добавила, что порядок предоставления участков будут определять регионы, а их размер установят «в соответствии с земельным законодательством».

Согласно закону «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», перечисленным лицам положена ежемесячная денежная выплата, повышение пенсий, освобождение от налогов и оплаты коммунальных услуг, бесплатное лечение членов семей в санаториях. Предусмотрены также бесплатная передача в собственность занимаемых жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и первоочередное улучшение жилищных условий, бесплатный капремонт и иные льготы.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Герой России земельные участки фермерские хозяйства
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