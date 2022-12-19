Путин рекомендовал давать отличившимся в СВО землю в Крыму и Подмосковье
Путин рекомендовал давать участки в Крыму и Подмосковье отличившимся на спецоперации
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в СВО военным и семьям погибших. Распоряжение президента размещено на официальном портале правовой информации.
Мера введена «в целях обеспечения социальной поддержки военнослужащих и членов их семей».
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