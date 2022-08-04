Путин присвоил статус ветерана отражавшим «вторжение в Россию»

Пограничники, раненые во время службы на российско-украинской границе в районах спецоперации, получат статус инвалида боевых действий

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие ФСБ, задействованные в «отражении вооруженного вторжения» на территорию России во время спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Указ опубликован на портале правовой информации.

Сотрудникам ФСБ, получившим ранения, контузии, увечья или заболевания во время службы на российско-украинской границе в районах спецоперации, присвоят статус инвалида боевых действий.

Ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на меры социальной поддержки. В частности, они могут претендовать на компенсацию расходов по взносам на капитальный ремонт, оплате жилых помещений, бесплатную медицинскую помощь в госпиталях и обслуживание без очереди в различных организациях.

В конце марта Путин присвоил статус ветерана боевых действий участникам спецоперации на Украине. До этого такой статус имели только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Ветеранами боевых действий также будут признаны гражданские, привлеченные к спецоперации на Украине. Указ об этом Путин подписал в июле. Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, работающих в зоне боевых действий.