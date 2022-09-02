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Награжденным за операцию на Украине предложили давать участки в Крыму

Минобороны предложило выдавать бесплатные земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе участникам военной операции на Украине, удостоенным госнаград и знаков отличия, и ветеранам боевых действий
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Военнослужащие, удостоенные госнаград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе военной операции на Украине, а также ветераны боевых действий, участвовавшие в ней, смогут претендовать на бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области. Об этом говорится в проекте указа президента, которое разработало Минобороны. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем говорится, что органам исполнительной власти ‎Московской области, Севастополя и Крыма рекомендуют «принять законодательные акты, ‎устанавливающие право граждан на получение земельных участков ‎в собственность бесплатно».

Инициатива нужна для предоставления дополнительной социальной поддержки военным, сотрудникам органов исполнительной власти, федеральных органов, в которых законом предусмотрена военная служба, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия, а также ветеранам боевых действий, уточняется в проекте.

Путин присвоил статус ветерана отражавшим «вторжение в Россию»
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Владимир Путин

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон, по которому участникам военной операции на Украине присваивается статус ветерана боевых действий. До этого такой статус имели только участники военных действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Ветеранами также будут признаны гражданские, привлеченные к операции на Украине: речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. В начале августа Путин подписал закон о присвоении этого статуса военнослужащим ФСБ, задействованным в «отражении вооруженного вторжения».

В случае ранения участникам боевых действий полагается единовременная выплата 3 млн руб., а в случае гибели военного его семье выплатят 5 млн руб. Помимо этого семьям погибших также положены пособия и обеспечение на сумму 7,4 млн руб. В мае Путин поручил повысить выплаты, объяснив это тем, что участники боевых действий находятся за границей «что все приравнено к курсу, доллар в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Военная операция на Украине Крым Севастополь Подмосковье земельные участки Минобороны
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