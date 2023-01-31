Лидер оппозиции Германии назвал слова главы МИД ФРГ «подарком Кремлю»

Вслед за канцлером ФРГ Олафом Шольцем недовольство словами Анналены Бербок выразил лидер ХДС Фридрих Мерц. В отличие от канцлера он сделал это публично, обвинив главу МИД в распространении «пропаганды Кремля»

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа «ведет войну с Россией». Об этом он написал в статье для журнала Focus.

Статья озаглавлена «Мы воюем с Россией? Нет, Фрау Бербок!».

«Во время войны в Европе каждое слово имеет значение, особенно во внешней политике, особенно при разговоре на иностранном языке. И в этих условиях федеральный министр иностранных дел допустила серьезную оплошность, чего не должно было случиться в хорошо подготовленной речи», — заявил Мерц.

Утверждение, что Европа находится в состоянии войны с Россией Мерц назвал «кремлевской пропагандой, которой Москва только рада».

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы на прошлой неделе Бербок призвала союзников перестать спорить друг с другом, о том, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она. Министр призвала «делать больше» для обороны Украины и делать это сообща, а не «бросаться обвинениями в Европе». МИД России в связи с этим заявлением потребовал от немецкого посла разъяснений.

В немецком МИДе объяснили слова Бербок тем, что она лишь хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины и что ее слова не значат, что Берлин стал стороной конфликта.

Источник Bild в правительстве сообщал, что заявление Бербок вызвало недовольство в канцелярии Олафа Шольца. Это связано, в частности, с тем, что в тот момент, когда Бербок убеждала союзиков в необходимости передать танки Украине Шольц еще только проводил переговоры о танках с американскими и европейскими партнерами.