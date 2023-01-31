Лидер оппозиции Германии назвал слова главы МИД ФРГ «подарком Кремлю»
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив, что Европа «ведет войну с Россией». Об этом он написал в статье для журнала Focus.
Статья озаглавлена «Мы воюем с Россией? Нет, Фрау Бербок!».
«Во время войны в Европе каждое слово имеет значение, особенно во внешней политике, особенно при разговоре на иностранном языке. И в этих условиях федеральный министр иностранных дел допустила серьезную оплошность, чего не должно было случиться в хорошо подготовленной речи», — заявил Мерц.
Утверждение, что Европа находится в состоянии войны с Россией Мерц назвал «кремлевской пропагандой, которой Москва только рада».
В немецком МИДе объяснили слова Бербок тем, что она лишь хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины и что ее слова не значат, что Берлин стал стороной конфликта.
Источник Bild в правительстве сообщал, что заявление Бербок вызвало недовольство в канцелярии Олафа Шольца. Это связано, в частности, с тем, что в тот момент, когда Бербок убеждала союзиков в необходимости передать танки Украине Шольц еще только проводил переговоры о танках с американскими и европейскими партнерами.