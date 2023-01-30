Bild узнала о недовольстве Шольца высказываниями главы МИД Германии

Анналена Бербок и Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

В офисе канцлера Германии Олафа Шольца «четко регистрируют ошибки» министра иностранных дел Анналены Бербок, сообщил источник Bild в правительстве.

Шольц не отзывается плохо о своих министрах публично, но в последнее время глава МИДа сделала несколько заявлений, которые не понравились канцелярии, пишет таблоид. ︎Например, в сентябре 2022 года Бербок призвала к быстрому решению по поставке немецких танков Украине, а на прошлой неделе, когда решение по передаче Киеву танков Leopard еще не было принято, министр в эфире французского ТВ пообещала, что Берлин не будет блокировать такую помощь. Последнее заявление вызвало недовольство в канцелярии, потому что Шольц в это время только проводил переговоры о танках с американскими и европейскими партнерами.

28 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Бербок призвала союзников прекратить споры о том, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — заявила она. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после этого попросила немецкого посла прояснить позицию немецкого ведомства о статусе страны в конфликте. Шольц не раз подчеркивал, что ФРГ делает все, чтобы не вступать в вооруженный конфликт с Россией.

МИД ФРГ объяснил, что министр словами о «войне против России» хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины.