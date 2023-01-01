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Матвиенко передала новому президенту Бразилии послание от Путина

Председатель Совфеда Матвиенко передала новому президенту Бразилии послание Путина
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавила делегацию России на инаугурации вновь избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, рассказала, что передала ему послание от российского коллеги Владимира Путина, передает «РИА Новости».

«Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график», — сказала она.

Матвиенко также отметила, что если Лула да Силва пожелает посетить Санкт-Петербург, то она готова быть его «личным гидом». «Лучше, чем я, вам никто Петербург не покажет», — сказала она ему.

Председатель Совфеда указала, что бразильский лидер выразил готовность «перезапустить» отношения Москвы и Бразилиа: нарастить торгово-экономическое сотрудничество, развивать партнерство в научной, технической, природоохранной и других сферах, передает ТАСС.

Как следует из Twitter Лулы да Силвы, встреча с Матвиенко прошла еще накануне, 31 декабря. Также новый президент встретился с вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Обеим он выразил стремление Бразилии к миру в конфликте между двумя странами.

1 января в Бразилии проходит инаугурация Лулы да Силвы, победившего во втором туре президентских выборов в конце октября. Он с минимальным отрывом обошел соперника Жаира Болсонару (51 против 49%). До этого Болсонару был действующим президентом страны, а Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В 2016-м его приговорили к 12 годам заключения по делу о коррупции и отмывании денег, но в 2021-м Верховный суд страны отменил приговоры в отношении снова избранного президента.

Путин поздравил Лулу да Силву после избрания, а 20 декабря они провели телефонные переговоры.

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