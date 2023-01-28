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Folha de S.Paulo узнала об отказе Бразилии передать ФРГ снаряды к Leopard

Folha de S.Paulo: Бразилия отказалась передать ФРГ снаряды к танкам для Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков, которые Берлин может передать Украине. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на неназванных военных и политиков, знакомых с вопросом.

По данным газеты, решение было принято 20 января на встрече с командующими войсками и министром обороны страны Жозе Мусио Монтейро. Тогда главком сухопутных войск Жулио Сезара Арруды заявил, что Бразилия может получить около 25 млн реалов (почти $5 млн) от Берлина за передачу хранящихся у нее боеприпасов для танков Leopard 1. Он добавил, что требовать от Германии не отправлять боеприпасы Украине бессмысленно.

Президент отказался продавать ФРГ боеприпасы, аргументировав это нежеланием «провоцировать русских». Бразилия осуждает российскую военную операцию на Украине, однако сохраняет нейтралитет в экономической сфере, отказываясь присоединяться к санкциям против России.

Германия обещала Украине передать танки Leopard модели 2, а не 1. Запрос на поставку боеприпасов из Бразилии свидетельствует о том, что Берлин может отправить и старую модель, отмечает Folha de S.Paulo.

Это не первая просьба Берлина к Бразилии о передаче вооружения, подчеркивает газета. В прошлом году Германия хотела выкупить боекомплекты для зенитных самоходных установок Gepard, которые отправили Украине. Тогда Бразилия тоже отказала.

Германия решила отправить Украине танки Leopard 2 и одобрила их реэкспорт из других стран 25 января. Киев получит 14 танков Leopard 2 от Берлина, а еще почти 100 машин передадут другие страны. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время начнется обучение украинских экипажей. Танки планируется доставить на Украину к концу марта.

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Теги
Бразилия Германия танки танк Leopard Украина Лула да Силва
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