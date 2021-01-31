В Москве задержали Николая Сванидзе

Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, был задержан член СПЧ, журналист Николай Сванидзе, сообщает «Эхо Москвы». Через некоторое время журналиста отпустили.

«В данный момент меня уже отпустили, примерно 20 минут пришлось провести в автозаке. Насилия ко мне не применяли, но с формулировкой «пройдемте, гражданин», не представляясь, твердо взяли под руки и провели в автозак, не взирая на мои объяснения», — заявил РБК Николай Сванидзе.

31 января в центре Москвы и ряде других городов России начались задержания участников протестной акции. По данным «ОВД-Инфо», в столице по состоянию на 12:30, задержаны 34 человека, всего по стране — 650.

Корреспонденты РБК сообщают о нескольких десятках задержанных на Сухаревской площади. В пресс-службе департамента региональной безопасности столицы ТАСС сообщили, что в акции принимают участие около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота».