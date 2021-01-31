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В Москве задержали Николая Сванидзе

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, был задержан член СПЧ, журналист Николай Сванидзе, сообщает «Эхо Москвы». Через некоторое время журналиста отпустили.

«В данный момент меня уже отпустили, примерно 20 минут пришлось провести в автозаке. Насилия ко мне не применяли, но с формулировкой «пройдемте, гражданин», не представляясь, твердо взяли под руки и провели в автозак, не взирая на мои объяснения», — заявил РБК Николай Сванидзе.

31 января в центре Москвы и ряде других городов России начались задержания участников протестной акции. По данным «ОВД-Инфо», в столице по состоянию на 12:30, задержаны 34 человека, всего по стране — 650.

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Корреспонденты РБК сообщают о нескольких десятках задержанных на Сухаревской площади. В пресс-службе департамента региональной безопасности столицы ТАСС сообщили, что в акции принимают участие около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 — у станции метро «Красные ворота».

Власти закрыли с утра семь станций метро на вход и выход: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Кроме того, перекрыта часть центральных улиц. Позже закрыли станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота», куда отправились протестующие.

Протестные акции в разных городах России вызвал арест Навального после возвращения из Германии, где он проходил лечение. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» — он не отмечался в ведомстве.

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В несогласованной акции в поддержку политика в Москве 23 января, по подсчетам МВД, приняли участие около 4 тыс. человек, по оценке Reuters — 40 тыс. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по всей стране превысило 4 тыс. человек, из них в столице — более 1,5 тыс. Возбуждено несколько уголовных дел.

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