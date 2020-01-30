Минобороны опровергло сообщения об авиаударе по мирным жителям в Идлибе

Сообщения о том, что российские самолеты нанесли удар по гражданским объектам на юге провинции Идлиб, — «информационная провокация», заявили РБК в Минобороны. Ранее турецкие СМИ сообщили, что российские ВКС разбомбили больницу и пекарню в городе Эриха.

В Минобороны подчеркнули, что в этом районе Сирии российская авиация не выполняла никаких задач.

С 12 января в сирийской провинции Идлиб по договоренности России и Турции действует режим прекращения огня. Ранее, при появлении аналогичных сообщений об ударах российской авиации в Идлибе 16 января, в Минобороны сообщили, что ВКС не выполняют боевых вылетов с момента начала перемирия.

Турецкие издания Anadolu и Yeni Safak 30 января сообщили о том, что российская авиация и сирийские войска нанесли удар по мирным жителям на юге провинции Идлиб вечером 29 января. Число жертв удара они оценивают в восемь или десять человек. В неправительственной организации «Белые каски» заявили, что еще 37 человек пострадали. По их версии, удар был нанесен по больнице и пекарне.