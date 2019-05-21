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Британский парламент утвердил регламент об антироссийских санкциях
Палата общин одобрила регламент, позволяющий королевству проводить автономную от Евросоюза санкционную политику. Это позволит властям сохранить санкции против России после Brexit
Фото: Toby Melville / Reuters

Об утверждении в палате общин регламента антироссийских санкций, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз, сообщается на сайте палаты. В пользу документа проголосовали 294 депутата, против — 184.

Регламент о российских санкциях (Russia Regulations 2019) относится к так называемому вторичному законодательству, которое необходимо для реализации первичного акта. В данном случае речь идет о реализации принятого в 2018 году Акта о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Регламент о российских санкциях был представлен парламенту 11 апреля и согласно правилам должен был быть одобрен в течение 28 дней, то есть до 19 мая. Утвержден 15 мая.

Цель утвержденного акта — заменить действующее европейское законодательство «по существу с тем же эффектом», отмечается в справке правительства. Регламент наделяет главу британского МИДа правом применять ограничения, в частности вносить граждан в санкционный список — замораживать их активы и запрещать им въезд в королевство. Это означает, что после возможного выхода из Евросоюза Великобритания сможет самостоятельно вносить в санкционный список новых российских граждан и компании.

На слушаниях с участием депутатов палаты общин, которые прошли на прошлой неделе, министр по делам Европы и Латинской Америки Алан Дункан высказал допущение, что в будущем санкционная политика Британии может отличаться от той, которую проводит ЕС (сейчас она идентична). Лондон постарается как можно плотнее взаимодействовать с европейскими партнерами, сказал он. Выступая в палате общин 14 мая, Дункан также заявил, что в будущем правительство вынесет на голосование специальный регламент о реализации британского «закона Магнитского», предполагающего введение санкций против нарушающих права человека лиц. Как пояснил министр, британская версия окажется более жесткой, чем подобное законодательство в европейских странах. «Их [европейские] санкционные режимы предполагают лишь запреты на въезд, тогда как наше законодательство, которое заручилось поддержкой обеих партий, сможет сделать куда больше», — заявил он.

Автономные санкции против России будут обязаны к исполнению не только на территории страны, но и британскими подданными за пределами Великобритании, указано в тексте регламента. Полномочия по контролю за исполнением этих санкций будут распространяться на британские и иностранные морские суда в международных или иностранных водах.

Британским подданным также будет запрещено осуществлять коммерческую деятельность в Крыму и вести экономическое сотрудничество с сепаратистскими группами в регионе Донбасса, указано в тексте регламента. Запрещается и экспортировать в Россию продукцию военного назначение и покупать ее в стране.

Отличием от общеевропейского санкционного режима будет возможность для Великобритании засекречивать внесение в санкционный список конкретного лица. Лондон обязан делать эти решения публичными, но сможет воздержаться от обнародования, если такой шаг одобрит глава МИД страны. Он может пойти на это в интересах национальной безопасности или для предотвращения серьезного преступления в Великобритании или за ее пределами.

Какие санкции в отношении России поддерживает Великобритания

Являясь членом Евросоюза, страна поддерживает три режима санкций в отношении России:

  • заморозка активов российских и украинских граждан, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины;
  • секторальные санкции, ограничивающие финансирование нефтегазовых компаний и госбанков, а также эмбарго на поставки в Россию военных товаров и продукции двойного назначения;
  • меры в отношении Крыма и Севастополя — запрет на импорт крымских товаров и на инвестиции в экономику полуострова.
Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - ЕС, Санкции, Великобритания, «закон Магнитского»
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