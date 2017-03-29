Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора и официальном начале процедуры выхода страны из Евросоюза

Тереза Мэй (Фото: Zuma / Global Look Press)

Официальное уведомление о начале выхода Великобритании из Евросоюза подписала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Би-би-си.

​Ожидается, что оно будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду, 29 марта.

Согласно ст. 50 Лиссабонского договора, если государство намерено выйти из Евросоюза, оно должно «согласно своим конституционным требованиям» подать заявку на выход, после чего стартуют переговоры об условиях выхода — на них отводится не более двух лет.

Закон, позволяющий британскому правительству направить руководству ЕС официальный запрос о выходе страны из союза, был подписан королевой Елизаветой II 16 марта 2017 года.





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После этого кабинет министров получил право начать переговоры о выходе из Евросоюза в любой момент. Ранее премьер-министр Тереза Мэй неоднократно утверждала, что планирует послать уведомление в Брюссель о начале переговоров не позднее 31 марта 2017 года.

Однако Мэй решила подождать с запуском процедуры до последней недели марта.

24 марта председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Би-би-си заявил, что Великобритании придется выплатить ЕС порядка £50 млрд (€57 млрд) в результате выхода страны из союза. При этом он подчеркнул, что точный размер суммы еще предстоит высчитать по итогам работы финансистов. Однако, по его словам, отказаться от выплаты средств Лондон не сможет. «Британское правительство и парламент взяли на себя определенные обязательства в качестве членов ЕС, и эти обязательства должны быть выполнены. Это не наказание и не санкции против Великобритании», — подчеркнул Юнкер.

