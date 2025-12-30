Мосты на границе Литвы с Россией подготовят к минированию

На мостах у границ Литвы с Россией и Белоруссией сделают места для взрывчатки

Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

Мосты на границе Литвы с Белоруссией и Россией готовят к размещению на них взрывчатки, передает LRT со ссылкой на литовское Минобороны.

Военные сообщили LRT, что работы — часть подготовки к созданию Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Согласно плану мосты оснащают «инженерными конструкциями для размещения взрывчатых веществ».

«Мосты и ведущие к ним дороги выбираются с учетом расположения природных препятствий и их стратегической важности для системы обороны Литвы», — пояснили в Минобороны республики.

Военные заявили, что рядом с границей уже создано несколько десятков пунктов для хранения противотанковых и других заграждений. Также для защиты ключевых дорог сажают деревья и углубляют ирригационные каналы, которые могут служить траншеями и противотанковыми заграждениями.

О том, что несколько европейских стран: Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша — приготовились заминировать границы с Россией и Белоруссией, ранее сообщила The Telegraph. «Новый и взрывоопасный железный занавес» распространится от Лапландии на Крайнем Севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши, написало издание. Все пять государств ранее объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сославшись на ухудшение безопасности в регионе.

В 2024-м Литва также установила «зубы дракона» — противотанковые бетонные пирамидки и другие заграждения перед мостом королевы Луизы, соединяющим Литву с Калининградской областью.

К разрушению нескольких мостов в случае боевых действий подготовилась и Норвегия. Британское издание Express утверждает, что план по подрыву мостов разрабатывается на случай атаки со стороны России. Норвежская газета VG со ссылкой на протокол совещания от 25 августа 2023 года между Норвежским управлением дорожного хозяйства и Вооруженными силами королевства писала, что сосредоточить внимание на обороне коммуникаций военных побудил конфликт на Украине.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для стран Европы. У страны нет причин воевать с государствами НАТО, говорил президент России Владимир Путин.