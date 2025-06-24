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Telegraph узнала о плане Европы поставить «железный занавес» близ России

Telegraph узнала о плане Европы заминировать районы на границе с Россией
Готовящийся выход Финляндии, Польши и стран Балтии из конвенции о запрете мин говорит об их стремлении создать «железный занавес» на границе с Россией на случай конфликта, пишет Telegraph. Москва опровергает планы войны с НАТО
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Пять стран НАТО, а именно Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать «новый железный занавес», сообщает The Telegraph. О таких планах свидетельствует решение указанных государств выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, указывает британская газета.

Как пишет The Telegraph, «новый и взрывоопасный железный занавес» распространится от Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши. При необходимости граничащие с Россией страны НАТО могут «засеять» миллионами мин «тихие сосново-березовые леса» вдоль своих границ.

По данным издания, военные стратеги стран уже просчитывают, какие именно участки приграничных территорий будут заминированы в случае конфликта с Россией. В качестве примера издание напоминает о Литве, власти которой выделили €800 млн для производства противотанковых и противопехотных мин. Бывший министр обороны Литвы, а ныне депутат Сейма Лауринас Касчюнас рассказал, что по плану правительства наземные мины станут частью «целой системы» обороны, включая противотанковые заграждения, такие как «зубы дракона», а также беспилотники и дальнобойное оружие.

Bloomberg описал сценарий возможного конфликта России и НАТО
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

По словам Касчюнаса, Литва будет производить мины самостоятельно — их потребуется «сотни тысяч». Он отметил, что в мирное время мины будут без установки храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией для обеспечения безопасности мирных жителей.

О планах выйти из Конвенции по противопехотным минам Литва, Латвия, Эстония и Польши объявили в марте. Следом аналогичное решение приняла Финляндия, которая имеет самую протяженную из всех стран НАТО границу с Россией. Все пять стран мотивировали стремление выйти из конвенции ухудшением безопасности в регионе.

Оттавская конвенция (Конвенция о запрете противопехотных мин) — международный договор, принятый в 1997 году и запрещающий разработку, производство, использование и накопление противопехотных мин. Документ также обязывает государства-участников уничтожать существующие запасы и оказывать помощь жертвам мин. К конвенции присоединилось более 160 стран, но ряд государств, включая Россию, США и Китай, не являются ее участниками.

По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.

Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В Кремле отмечали, что странам НАТО надо показать Россию в виде «исчадия ада», чтобы мотивировать членов альянса согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП.

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Теги
Милена Костерева
противопехотные мины Финляндия Балтия Польша Россия конвенция железный занавес
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