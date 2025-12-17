 Перейти к основному контенту
В Норвегии подготовились к возможному подрыву мостов на случай атаки

Военные допускают возможность разрушения нескольких новых мостов в случае вооруженного конфликта. Это актуально, поскольку мобильность не смогут восстановить ни дроны, ни высокоточное оружие, считают в Вооруженных силах Норвегии
Бёкфьордский&nbsp;мост
Бёкфьордский мост (Фото: RoyalWagenborg / YouTube)

Вооруженные силы Норвегии приняли меры, которые в случае военного конфликта позволят разрушить при необходимости несколько новых мостов. Об этом сообщает газета VG со ссылкой на норвежские ВС.

Меры для возможного разрушения были приняты в соответствии с новыми требованиями, пояснили военные. Норвежское законодательство допускает размещение взрывчатых веществ в конструкциях мостов в мирное время, если мост считается имеющим большое боевое значение, поясняет VG.

Информация о том, какие мосты могут быть разрушены, является секретной, пояснил майор и инженер Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Хакон Гьерсум Хелле.

«Вооруженные силы пытаются создать стандартизированные решения, которые не очень заметны или очевидны. Все видимые действия можно зафиксировать на картах и собрать», — пояснил он.

В Норвегии заявили об угрозе для всей Европы из-за «дешевого перемирия»
Политика
Фото:Эспен Барт Эйде (Omar Havana / Getty Images)

«Разрушение собственных мостов по-прежнему очень актуально. Потому что вы создадите дилемму для противника. Ни высокоточное оружие, ни беспилотники не смогут восстановить мобильность, если мост разрушен», — добавил он.

Исследователи и инженеры Норвежского агентства оборонного строительства изучили старые документы, а также решения, принятые во времена холодной войны. Также была рассмотрена практика, применяемая в соседних странах, и использованы цифровые инструменты для моделирования разрушения отдельных сооружений.

Как утверждает британское издание Express, план по подрыву мостов по всей стране разрабатывается на случай атаки со стороны России. VG же, ссылаясь на протокол совещания от 25 августа 2023 года между Норвежским управлением дорожного хозяйства и Вооруженными силами королевства, пишет, что сосредоточить внимание на вопросах коммуникаций военных побудил конфликт на Украине. Уже тогда у норвежских ВС был план по пересмотру старых и разработке новых алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях, следует из документа.

По данным Express, в частности, рассматривается возможность подрыва Бёкфьордского моста. Он является частью автомагистрали E105 между Норвегией и Россией, был открыт в 2017 году, Норвегия вложила в проект и туннель Святого Трифона в общей сложности 800 миллионов крон (€85 млн)

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для стран Европы. У страны нет причин воевать с государствами НАТО (Норвегия входит в альянс), говорил президент Владимир Путин.

