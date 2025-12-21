 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова сообщила о возвращении группы россиян с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
В Россию с Украины вернулись несколько россиян в рамках гуманитарной акции, сообщила Москалькова. Она добавила, что на Украину вернулись те, кто не смог выехать из Херсонской области к 16 декабря
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Группу россиян удалось вернуть в Россию, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, сообщила «РИА Новости» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину», — рассказала она.

Украина вернула России 15 человек

16 декабря в Россию вернулись 15 россиян. Украина сначала передала их Белоруссии, затем они приехали в Россию. Об этом договорились Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Москалькова заявляла, что сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Омбудсмен сообщала, что на Украину должны также должны вернуться 15 человек.

16 декабря члены семьи из Херсонской области не смогли выехать на Украину из-за сложной оперативной обстановки, говорила Москалькова. «Будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — уточнила она.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

