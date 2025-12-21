Москалькова сообщила о возвращении группы россиян с Украины

В Россию с Украины вернулись несколько россиян в рамках гуманитарной акции, сообщила Москалькова. Она добавила, что на Украину вернулись те, кто не смог выехать из Херсонской области к 16 декабря

Фото: Олег Яковлев / РБК

Группу россиян удалось вернуть в Россию, а на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, сообщила «РИА Новости» российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину», — рассказала она.

16 декабря в Россию вернулись 15 россиян. Украина сначала передала их Белоруссии, затем они приехали в Россию. Об этом договорились Москалькова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Москалькова заявляла, что сторонам удалось наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям. Омбудсмен сообщала, что на Украину должны также должны вернуться 15 человек.

16 декабря члены семьи из Херсонской области не смогли выехать на Украину из-за сложной оперативной обстановки, говорила Москалькова. «Будем сейчас разговаривать с украинской стороной и попробуем запросить режим тишины для того, чтобы можно было обеспечить воссоединение семей», — уточнила она.