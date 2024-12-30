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Политика ,  
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Минобороны доложило о взятии Новооленовки в ДНР

Село расположено к юго-западу от Покровска — ключевого города в Донбассе для снабжения ВСУ. Напряженность обстановки признавал украинский президент Зеленский
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Новооленовка в ДНР перешло под контроль России, сообщило Минобороны.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка», — сказано в сообщении.

Село находится в рядом с населенными пунктами Украинка и Новоелизаветовка в Покровском районе.

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Фото:Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Покровск (до 2016 года Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Населенный пункт является важнейшим узлом снабжения подразделений ВСУ в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации.

Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь их количество оценивают в примерно 12 тыс. человек.

В последние недели Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов, находящихся вблизи Покровска: Зеленовки, Успеновки и Новопустынки, Нового Труда, Новотроицкого и других.

Ситуация на этом направлении напряженная, признал украинский президент Владимир Зеленский в ноябре, посетив город.

«Покровск очень важен для ведения боевых действий на Украине. Я ожидаю, что к концу [2024] года или в начале 2025 года Покровск придется покинуть», — спрогнозировал глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг. Он отметил, что Россия сохраняет за собой инициативу на поле боя по всем направлениям и во всех регионах.

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