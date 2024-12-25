Российские военные взяли под контроль Новый Труд в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новый Труд в ДНР, сообщило Минобороны.
Село расположено южнее Покровска, между селами Зеленое и Шевченко. Об освобождении последнего 16 декабря отчитался глава ДНР Денис Пушилин, добавив, что ситуация на покровском направлении для российских сил улучшилась.
Покровск (Красноармейск) расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Город является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).
В последние месяцы Минобороны России отчитывалось о взятии нескольких десятков населенных пунктов в ДНР, в том числе в непосредственной близости от Покровска. Власти Украины не раз признавали, что покровское направление — самое сложное для ВСУ. Об этом говорил и президент Владимир Зеленский, посетивший город в середине ноября.
Опрошенные The New York Times (NYT) украинские военные сообщали, что российские войска в настоящее время вплотную подошли к городу, а бои представляют из себя «кошмар». The Economist писал, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов.
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