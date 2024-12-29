Минобороны доложило о взятии Новотроицкого под Покровском
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в ДНР, сообщило Минобороны.
Село Новотроицкое находится примерно в 10 км от важнейшего узла снабжения ВСУ в районе — города Покровск (Красноармейск).
Материал дополняется.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов