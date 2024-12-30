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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп обвинил республиканцев в «самом глупом политическом решении»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Республиканцы помогли на полтора года отсрочить объявление дефолта в США, до завершения полномочий Байдена. Трамп заявил, что «теперь это становится нашей проблемой», и увидел риск повторения Великой депрессии
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений», принятых за последние годы, отменив потолок госдолга США, заявил избранный президент-республиканец Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Не было никакой причины делать это — МЫ НИЧЕГО НЕ ДОБИЛИСЬ, и мы ничего не получили за это — главная причина, по которой спикер ушел в отставку. Это была проблема [действующего президента Джо] Байдена, а не наша. Теперь это становится нашей проблемой», — написал политик.

Трамп сравнил это с ситуацией в 1929 году, когда началась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и длившийся десять лет.

«Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы «Депрессию», если это повредит Республиканской партии. Демократов нужно заставить провести голосование по этому коварному вопросу СЕЙЧАС, при администрации Байдена, а не в июне. Их следует винить в этой потенциальной катастрофе, а не республиканцев!» — подчеркнул Трамп.

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Экономика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Трамп напрямую обвинил бывшего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и упомянул, что голосование состоялось в сентябре и решение рассчитано вплоть до июня 2025 года.

Однако в последний раз палата представителей голосовала об отмене госдолга 31 мая 2023 года, решение рассчитано до 1 января 2025-го. Одобрению инициативы предшествовали длительные переговоры с демократическим большинством сената и Белым домом, в результате билль приняли 314 голосами от конгрессменов из обеих партий, против проголосовали 117 человек.

Фактически Минфин США получил право на протяжении полутора лет занимать столько, сколько необходимо. В январе 2025-го потолок госдолга будет установлен на уровне, которого достигнет к тому моменту. Минфин предупреждает, что будет вынужден принимать экстренные меры.

Таким образом, с проблемой госдолга столкнется новая администрация Трампа: его инаугурация назначена на 20 января. Госдолг США по состоянию на 30 декабря составляет примерно $36,1 трлн.

Республиканцы и демократы поддержали проект отмены потолка госдолга в связи с тем, что менее чем через неделю после дня голосования, 5 июня 2023 года, США рисковали объявить дефолт. О такой угрозе предупреждала министр финансов Джанет Йеллен.

Маккарти тогда назвал решение «важным шагом к возвращению Америки на правильный путь» и тем, что требуется в соответствии с принципами республиканцев. «Да, возможно, это не включает в себя все, что нам нужно сделать, но это именно то, что нам нужно сделать прямо сейчас», — пояснил конгрессмен.

«Если бы нам не удалось достичь соглашения по бюджету, раздались бы экстремистские голоса, угрожающие первым за 247-летнюю историю Америки объявлением дефолта по государственному долгу. Ничто, ничто не было бы более безответственным. Ничто не было бы более катастрофичным. Наша экономика погрузилась бы в рецессию. Пенсионные счета миллионов американцев были бы закрыты. Восемь миллионов американцев потеряли бы работу», — поддержал инициативу Байден.

Некоторые консервативные республиканцы были недовольны результатом, поскольку, по их мнению, расходы оказались сокращены на недостаточном уровне.

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Дональд Трамп США Республиканская партия Госдолг США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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