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Экономика ,  
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Россия в два раза увеличила вложения в гособлигации США

Россия в сентябре увеличила вложения в гособлигации США до $73 млн
В сентябре размер вложений в американские долговые бумаги составил $73 млн против $31 млн в августе. Еще в 2022 году Россия хранила в американских облигациях несколько миллиардов долларов
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Россия в сентябре более чем в два раза увеличила объем вложений в американские гособлигации: с $31 млн в августе до $73 млн, следует из данных Минфина США.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в сентябре пришелся $61 млн, на краткосрочные — $12 млн. В августе, соответственно, было $26 млн и $5 млн.

Рост отмечается после сокращений, начавшихся в апреле. Тогда объем вложений упал с $77 млн в марте до $35 млн. Еще в 2022-м они превышали в среднем по месяцам $2 млрд, пока в декабре не упали до $629 млн. В начале прошлого года вложения составляли $4,5 млрд.

Из данных за период с января 2020 года по август 2023-го наибольший уровень вложений был в феврале 2020-го — более $12,5 млрд.

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Фото:Ting Shen / Xinhua / Global Look Press

В сентябре общая сумма приобретенных долгосрочных и краткосрочных гособлигаций и т.д. составила $67,4 млрд. Из них государства приобрели ценных бумаг на $5,3 млрд, частные лица — на $62,1 млрд. Самыми крупными держателями являются Япония (более $1 трлн), Китай ($778 млрд), Великобритания ($669 млрд).

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