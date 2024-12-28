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Йеллен допустила экстренные меры из-за достижения США потолка госдолга

Йеллен: США достигнут потолка госдолга с 14 до 23 января
Со 2 января США вернутся к фиксированному потолку госдолга. Он будет достигнут в период с 14 по 23 января, и Минфину придется принимать экстренные меры, чтобы избежать возможного дефолта, предупредила Йеллен

США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга, которого достигнут в период с 14 по 23 января. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в обращении к руководству конгресса.

«Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня», — говорится в обращении.

Минфин США после достижения нового потолка госдолга будет вынужден принимать экстренные меры, чтобы избежать возможного дефолта, предупредила Йеллен.

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Потолок госдолга США был временно отменен в июне 2023 года: его действие было приостановлено до января 2025 года. Фактически Минфин США получил право на протяжении полутора лет занимать столько денег, сколько ему необходимо. В январе 2025 потолок госдолга будет установлен на том уровне, которого он достигнет к тому моменту. До этого властям США удавалось несколько раз избегать технического дефолта, однако это сопровождалось ожесточенными дебатами в конгрессе.

Невыполнение обязательств по госдолгу означает дефолт. Он может быть настоящим, когда правительство не имеет денег для выплат кредиторам, и техническим, когда средства есть, но возникают проблемы с их перечислением.

Госдолг делится на внутренний и внешний. Считается, что внутренний долг отдать проще: в критической ситуации правительство может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Хотя это приведет к скачку инфляции и другим экономическим проблемам, дефолт не случится. В случае с внешним долгом, напечатать иностранную валюту нельзя. Большая часть госдолга США является внутренней.

Таким образом, с проблемой госдолга столкнется новая администрация избранного президента США Дональда Трампа: его инаугурация назначена на 20 января. В конце ноября госдолг США достиг $36 трлн, по состоянию на 28 декабря он составляет порядка $36,3 трлн.

Трамп в конце декабря в своей соцсети Truth Social призвал американский конгресс убрать потолок госдолга или продлить его, например, до 2029 года. Он обещал решить проблему госдолга еще в годы правления своей первой администрации, утверждая, что на это уйдет восемь лет.

5 ноября Трамп заявил, что США могли бы погасить свой госдолг за счет криптовалюты. Он обещал сделать Соединенные Штаты «биткоин-сверхдержавой» и «криптостолицей планеты» в случае прихода к власти.

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Госдолг США Джанет Йеллен
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