Йеллен допустила экстренные меры из-за достижения США потолка госдолга
США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга, которого достигнут в период с 14 по 23 января. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в обращении к руководству конгресса.
«Со 2 января 2025 года новый долговой лимит долга будет установлен в размере суммы непогашенной задолженности с учетом определенного законом лимита на конец предыдущего дня», — говорится в обращении.
Минфин США после достижения нового потолка госдолга будет вынужден принимать экстренные меры, чтобы избежать возможного дефолта, предупредила Йеллен.
Потолок госдолга США был временно отменен в июне 2023 года: его действие было приостановлено до января 2025 года. Фактически Минфин США получил право на протяжении полутора лет занимать столько денег, сколько ему необходимо. В январе 2025 потолок госдолга будет установлен на том уровне, которого он достигнет к тому моменту. До этого властям США удавалось несколько раз избегать технического дефолта, однако это сопровождалось ожесточенными дебатами в конгрессе.
Невыполнение обязательств по госдолгу означает дефолт. Он может быть настоящим, когда правительство не имеет денег для выплат кредиторам, и техническим, когда средства есть, но возникают проблемы с их перечислением.
Госдолг делится на внутренний и внешний. Считается, что внутренний долг отдать проще: в критической ситуации правительство может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Хотя это приведет к скачку инфляции и другим экономическим проблемам, дефолт не случится. В случае с внешним долгом, напечатать иностранную валюту нельзя. Большая часть госдолга США является внутренней.
Таким образом, с проблемой госдолга столкнется новая администрация избранного президента США Дональда Трампа: его инаугурация назначена на 20 января. В конце ноября госдолг США достиг $36 трлн, по состоянию на 28 декабря он составляет порядка $36,3 трлн.
Трамп в конце декабря в своей соцсети Truth Social призвал американский конгресс убрать потолок госдолга или продлить его, например, до 2029 года. Он обещал решить проблему госдолга еще в годы правления своей первой администрации, утверждая, что на это уйдет восемь лет.
5 ноября Трамп заявил, что США могли бы погасить свой госдолг за счет криптовалюты. Он обещал сделать Соединенные Штаты «биткоин-сверхдержавой» и «криптостолицей планеты» в случае прихода к власти.
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