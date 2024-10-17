NYT узнала, за кого на выборах проголосовал столетний президент США
Старейший из ныне живущих экс-президентов США Джимми Картер, которому 1 октября исполнилось 100 лет, на выборах главы государства поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на его внука Джейсона.
Картер с февраля 2023 года находится в хосписе. Как рассказал Джейсон Картер, голос его деда был отдан в Америкесе, штат Джорджия. Родственник избирателя в этом штате может передать бюллетень за него в рамках процедуры заочного голосования.
Досрочное голосование в Джорджии началось 7 октября. Основной очный тур президентских выборов пройдет в США 5 ноября.
Джимми Картер — 39-й президент США (1977-1981). Он — самый старший по возрасту из ныне живущих президентов страны.
В последние годы экс-президент столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, писала NYT. В частности, в 2015 году у Картера обнаружили меланому, однако год спустя он объявил, что больше не нуждается в лечении. В 2019-м Картера несколько раз госпитализировали, в том числе из-за перелома костей таза.
В феврале 2023 года Центр Картера объявил, что экс-президент отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей в Джорджии, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства».
Экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама (оба — демократы) также поддержали кандидатуру Харрис.
Согласно результатам последних предвыборных опросов NYT, Харрис незначительно опережает своего главного соперника — кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа. За нее готовы проголосовать 49% избирателей, тогда как за Трампа — 47%.
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