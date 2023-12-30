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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал об ущербе от удара ВСУ по Белгороду

Гладков: более 20 домов и 100 автомобилей повреждены при обстреле Белгорода ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате удара в Белгороде повреждены более 20 многоквартирных домов, торговые центры, магазины, более 100 автомобилей. Погибли 14 человек и 108 пострадали
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ оказались повреждены более 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, сгорели десятки машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, [повреждено] большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», — написал он. Глава региона добавил, что есть повреждения сетей газо- и водоснабжения.

Белгород после обстрела. Фотографии
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Губернатор назвал удар массированным, а его последствия — «самыми тяжелыми за два последних года».

По данным Гладкова, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Ранены 108 человек, из них 15 несовершеннолетних. В тяжелом состоянии — 12 взрослых и пятеро детей.

В связи с произошедшим в девяти приграничных муниципалитетах, а также в самом Белгороде и городе Яковлево отменили массовые мероприятия, добавил Гладков.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

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Обстрел произошел около 15:00 30 декабря, взрывы раздались в центре города. Минобороны сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены, но несколько из них и кассетные части от сбитых ракет упали в Белгороде.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Как сообщили в российском постпредстве, оно состоится в 16:00 по Нью-Йорку (полночь 31 декабря по Москве). Российская сторона настаивает на присутствии там представителя Чехии, чтобы он объяснился по поводу поставок оружия ВСУ.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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