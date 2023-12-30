Гладков рассказал об ущербе от удара ВСУ по Белгороду
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ оказались повреждены более 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, сгорели десятки машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, [повреждено] большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается», — написал он. Глава региона добавил, что есть повреждения сетей газо- и водоснабжения.
Губернатор назвал удар массированным, а его последствия — «самыми тяжелыми за два последних года».
По данным Гладкова, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Ранены 108 человек, из них 15 несовершеннолетних. В тяжелом состоянии — 12 взрослых и пятеро детей.
В связи с произошедшим в девяти приграничных муниципалитетах, а также в самом Белгороде и городе Яковлево отменили массовые мероприятия, добавил Гладков.
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Обстрел произошел около 15:00 30 декабря, взрывы раздались в центре города. Минобороны сообщило, что для удара украинские силы использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Обе ракеты и большая часть реактивных снарядов были перехвачены, но несколько из них и кассетные части от сбитых ракет упали в Белгороде.
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Как сообщили в российском постпредстве, оно состоится в 16:00 по Нью-Йорку (полночь 31 декабря по Москве). Российская сторона настаивает на присутствии там представителя Чехии, чтобы он объяснился по поводу поставок оружия ВСУ.