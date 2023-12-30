Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18

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Число погибших в Белгороде в результате удара ВСУ по центру города увеличилось до 18, пострадали 111 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Удар по центру Белгорода произошел около 15:00 30 декабря. Минобороны сообщило, что для обстрела украинские военные использовали две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Обе ракеты и большую часть снарядов перехватили, но несколько из них и кассетные части от сбитых ракет упали в городе.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела повреждены более 20 многоквартирных домов, магазины, торговые центры и около сотни машин. Удары нанесли ущерб двум корпусам Белгородского государственного национального исследовательского университета, также есть повреждения сетей водо- и газоснабжения.

В Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС по поручению президента Владимира Путина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 Уголовного кодекса (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества). В городе развернули пункты временного размещения и открыли информационные центры.

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