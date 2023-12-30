Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Глава государства поручил направить в Белгород группу МЧС и бригаду Минздрава вместе с Мурашко. По последним данным, при обстреле центра города погибли десять человек, 45 пострадали

Фото: belgorod1 / VK

Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщается на сайте Кремля.

«По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, в результате удара погибли десять человек, в том числе один ребенок, 45 человек ранены. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в городе оказались повреждены около 40 гражданских объектов.

Об обстреле губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в 15:10. В городе включили сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал отменен.

МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникло десять пожаров, их потушили. Телеграм-канал SHOT писал, что под ударом оказались Соборная площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.

После случившегося помощь Белгороду пообещали оказать несколько регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава, также он пообещал выделить помощь для восстановления города, если это будет необходимо.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт после разговора с Гладковым сообщил, что регион также готов направить медиков и ремонтные бригады для помощи, но пока в Белгороде «справляются своими силами». О готовности предоставить помощь заявили также в Воронежской, Орловской и других областях.