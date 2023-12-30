 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Песков: Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава государства поручил направить в Белгород группу МЧС и бригаду Минздрава вместе с Мурашко. По последним данным, при обстреле центра города погибли десять человек, 45 пострадали
Фото: belgorod1 / VK
Фото: belgorod1 / VK

Владимиру Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщается на сайте Кремля.

«По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим», — сказано в сообщении.

По данным МЧС, в результате удара погибли десять человек, в том числе один ребенок, 45 человек ранены. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в городе оказались повреждены около 40 гражданских объектов.

Об обстреле губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в 15:10. В городе включили сирены ракетной опасности, в 16:10 глава области написал, что сигнал отменен.

Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода
Политика
Фото:МЧС России

МЧС сообщило, что после обстрела в городе возникло десять пожаров, их потушили. Телеграм-канал SHOT писал, что под ударом оказались Соборная площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, он находится на Соборной площади.

После случившегося помощь Белгороду пообещали оказать несколько регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава, также он пообещал выделить помощь для восстановления города, если это будет необходимо.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт после разговора с Гладковым сообщил, что регион также готов направить медиков и ремонтные бригады для помощи, но пока в Белгороде «справляются своими силами». О готовности предоставить помощь заявили также в Воронежской, Орловской и других областях.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Белгород Белгородская область Владимир Путин обстрел
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Собянин пообещал, что Москва поможет в восстановлении Белгорода
Политика
Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода
Политика
В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Минобороны сообщило, чем ВСУ нанесли удар по Белгороду Политика, 18:14
Слуцкий назвал большим вызовом в карьере назначение в китайский клуб Спорт, 18:10
При обстреле Белгорода оказалось повреждено здание правительства региона Политика, 18:09
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:06
Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14 Политика, 18:02
Собянин пообещал, что Москва поможет в восстановлении Белгорода Политика, 17:36
Непомнящий пожелал FIDE честности и мудрых судей в новом году Спорт, 17:34
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду Политика, 17:15
Грузинский миллиардер Иванишвили объявил о возвращении в политику Политика, 17:04
Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода Политика, 16:56
В Белгороде возникло 10 пожаров после обстрела ВСУ Политика, 16:47
Удар ВСУ по центру Белгорода и рассказ очевидца. Видео Политика, 16:45
Фермы, технологии и роботы: как делают колбасу РБК и Черкизово, 16:44
Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30 Политика, 16:41