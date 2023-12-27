 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы

Посол России: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу нет смысла
«Газпром» GAZP ₽161,2 +0,07% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Говорить о новых схемах поставок российского газа в ЕС без участия Москвы бессмысленно. Так российский посол в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал идею Киева о транзите газа из России в Европу без контракта в интервью «РИА Новости».

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркнул он.

Любинский добавил, что заявления властей Украины давно себя обесценили и не заслуживают внимания.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. Его действие истекает в конце 2024 года. За это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В августе глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев 29 октября подтвердил, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года. По его словам, Украина продолжает транзит в ЕС во время военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления зимы нуждаются некоторые европейские страны.

После этого, 9 ноября, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила австрийскому телеканалу ORF, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт с российской стороной.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

«Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане», — подчеркнула она.

Теги
посол Россия ЕС Украина транзит газа
Материалы по теме
«Газпром» подал иск к «Нафтогазу Украины»
Политика
«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа
Бизнес
В Кремле оценили возможность введения санкций против «Нафтогаза»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 101,12 (-0,46) Инвестиции, 26 дек, 16:53 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 91,71 (-0,26) Инвестиции, 26 дек, 16:53
Только не жилье и акции: во что инвестировать новогодний бонус Pro, 10:51
В семье Михаэля Шумахера рассказали о его состоянии Спорт, 10:47
Курс биткоина упал еще на $1 тыс. Крипто, 10:39
Виллы с видом: зачем ехать на курорт Lujo в Бодрум Стиль, 10:38
Машков стал президентом премии «Золотая маска» Общество, 10:33
ФАС возбудила дела в отношении «дочек» ЛУКОЙЛа Бизнес, 10:30
В каких цифровых технологиях нуждается сейчас российский агропром Отрасли, 10:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Партнеры на ладони: как Xiaomi увеличила продажи в российской сети на 13% Pro, 10:29
Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы Политика, 10:28
Мужчина с обрезом напал на отделение Россельхозбанка в Екатеринбурге Общество, 10:15
«Будет относиться к нам, как к животным»: Илья Суцкевер — о будущем ИИ Pro, 10:08
Власти Королева задумали проложить трассу по «Лосиному Острову» Общество, 10:03
В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде на фоне протестов Политика, 09:56
Умер сыгравший в оскароносном фильме «Паразиты» актер Ли Сон Гюн Общество, 09:50