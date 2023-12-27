Посол России исключил обсуждение транзита газа в ЕС без участия Москвы

Посол России: без участия Москвы обсуждать транзит газа в Европу нет смысла

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Говорить о новых схемах поставок российского газа в ЕС без участия Москвы бессмысленно. Так российский посол в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал идею Киева о транзите газа из России в Европу без контракта в интервью «РИА Новости».

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркнул он.

Любинский добавил, что заявления властей Украины давно себя обесценили и не заслуживают внимания.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. Его действие истекает в конце 2024 года. За это время российская компания должна прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В августе глава Минэнерго Украины Герман Галущенко объявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта и готовит свою энергосистему к прекращению поставок.

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев 29 октября подтвердил, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года. По его словам, Украина продолжает транзит в ЕС во время военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления зимы нуждаются некоторые европейские страны.

После этого, 9 ноября, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила австрийскому телеканалу ORF, что Украина намерена обеспечивать поставки российского газа в Австрию, даже если Киев не захочет продлевать транзитный контракт с российской стороной.

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«Украина вместе с партнерами из ЕС пытается найти решение, даже если оно будет сложным в юридическом и политическом плане», — подчеркнула она.