МИД заявил о желании США открыть «второй фронт» против России на Кавказе
США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для «второго фронта» против России, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России», — сказал он. По его словам, «все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что что намерение переориентировать внешнюю политику демонстрирует Армения. По ее мнению, действия США и Евросоюза «подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа».
«Они хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности при этом беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонней договоренности в угоду конъюнктурным соображениям. Никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может», — отмечала дипломат.
Отношения Москвы и Еревана испортились после начала азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе и скорого подписания указа о роспуске госинститутов непризнанного государства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что российские миротворцы могли пресечь действия Баку еще до их начала. Спустя месяц после конфликта армянский премьер выступил в Европарламенте, где раскритиковал «союзников в области безопасности», не называя конкретных стран, и заявил о готовности сотрудничать с ЕС и стать ближе к этому объединению, насколько это возможно.
ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве сообщали, что Россия расценивает выступление Пашиняна в Европарламенте как безответственное и провокационное. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва никогда не согласится с упреками в адрес своих миротворцев в Нагорном Карабахе. Он подчеркивал, что они проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%
В ноябре Армения договорилась с США о помощи с реформой армии. В том же месяце Пашинян отказался от участия в саммите ОДКБ, который прошел в Минске. Кремль выразил сожаление в связи с этим, отметив, что такие встречи — «очень хороший повод для обмена мнениями, сверки часов». МИД России не раз отмечал, что Москва считает Армению своим союзником.
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. Кроме Армении в эту международную организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. До конца 1990-х в ней участвовали Азербайджан и Грузия. Узбекистан впервые покинул организацию в 1999 году, затем возвращался в 2006 году, но снова вышел в 2012-м.
В начале 2022 года миротворческие силы ОДКБ направлялись в Казахстан, где вспыхнувшие протесты перешли в беспорядки. Миссия организации продолжалась в течение нескольких дней.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк