В Армении приостановили вещание радио Sputnik из-за передачи Кеосаяна

У ретранслятора «Sputnik Армения» отозвали лицензию на вещание на месяц. Среди причин, как утверждают в Sputnik, регулятор назвал слова Тиграна Кеосаяна о «предательстве» Пашиняна, которые в Ереване расценили как призыв к насилию

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти нашли нарушения в эфире радио «Sputnik Армения» и на 30 дней отозвали лицензию у его ретранслятора — армянской радиостанции «Тоспа», сообщается на сайте «Sputnik Армения».

Нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа» выявила Комиссия по телевидению и радио страны в связи с двумя передачами. Первая, входящая в российский блок вещания «Пятница с Тиграном Кеосаяном», вышла 17 ноября. В ней автор, как сочла комиссия, допустил ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания, дал оценки, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин. Вторая — авторский стрим «Абовян Time», где как сочла комиссия, были мнения и утверждения, распространяющие панику, а также информация, которая не соответствовала действительности и была основана на непроверенных и недостоверных источниках.

Приостановка вещания связана с нарушениями в передаче Кеосаяна, а по второму делу комиссия оштрафовала «Тоспу» на 500 тыс. драмов (более 111 тыс. руб.)





Новостное агентство Sputnik работает на глобальном медиарынке девять лет. Оно является частью медиагруппы «Россия сегодня», куда также входят «РИА Новости», «ПРАЙМ», «ИноСМИ», «Украина.ру» и др. В Армении Sputnik вещает с 2015 года.

Адвокат радиостанции «Тоспа» Симон Фарманян заявил, что она не допускала нарушений. В передаче Кеосаяна внимание комиссии привлекли критические высказывания в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, которого автор обвинил в «предательстве». Комиссия сочла это призывом к насилию. Фарманян сказал, что в словах Кеосаяна «есть оценка личности человека, но это не призыв, это утверждение».

В программе «Абовян Time», как отметил адвокат, автор выражал свою точку зрения. Как сказано в материале, в одной из передач он говорил о появлении в обществе вслед за нарративом «отдать Карабах и жить спокойно» других, например, «Отдать Сюник и жить спокойно» (Сюникская область находится на юге страны и отделяет от Азербайджана регион Нахичевань). Обратила ли комиссия внимание именно на эти слова, не уточняется.

Материал дополняется