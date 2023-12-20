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В Армении приостановили вещание радио Sputnik из-за передачи Кеосаяна

Власти приостановили вещание радио «Sputnik Армения» на 30 дней
У ретранслятора «Sputnik Армения» отозвали лицензию на вещание на месяц. Среди причин, как утверждают в Sputnik, регулятор назвал слова Тиграна Кеосаяна о «предательстве» Пашиняна, которые в Ереване расценили как призыв к насилию
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти нашли нарушения в эфире радио «Sputnik Армения» и на 30 дней отозвали лицензию у его ретранслятора — армянской радиостанции «Тоспа», сообщается на сайте «Sputnik Армения».

Нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа» выявила Комиссия по телевидению и радио страны в связи с двумя передачами. Первая, входящая в российский блок вещания «Пятница с Тиграном Кеосаяном», вышла 17 ноября. В ней автор, как сочла комиссия, допустил ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания, дал оценки, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин. Вторая — авторский стрим «Абовян Time», где как сочла комиссия, были мнения и утверждения, распространяющие панику, а также информация, которая не соответствовала действительности и была основана на непроверенных и недостоверных источниках.

Приостановка вещания связана с нарушениями в передаче Кеосаяна, а по второму делу комиссия оштрафовала «Тоспу» на 500 тыс. драмов (более 111 тыс. руб.)

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Новостное агентство Sputnik работает на глобальном медиарынке девять лет. Оно является частью медиагруппы «Россия сегодня», куда также входят «РИА Новости», «ПРАЙМ», «ИноСМИ», «Украина.ру» и др. В Армении Sputnik вещает с 2015 года.

Адвокат радиостанции «Тоспа» Симон Фарманян заявил, что она не допускала нарушений. В передаче Кеосаяна внимание комиссии привлекли критические высказывания в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, которого автор обвинил в «предательстве». Комиссия сочла это призывом к насилию. Фарманян сказал, что в словах Кеосаяна «есть оценка личности человека, но это не призыв, это утверждение».

В программе «Абовян Time», как отметил адвокат, автор выражал свою точку зрения. Как сказано в материале, в одной из передач он говорил о появлении в обществе вслед за нарративом «отдать Карабах и жить спокойно» других, например, «Отдать Сюник и жить спокойно» (Сюникская область находится на юге страны и отделяет от Азербайджана регион Нахичевань). Обратила ли комиссия внимание именно на эти слова, не уточняется.

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