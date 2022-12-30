Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
В Twitter начнут показывать причину блокировки аккаунтов Технологии и медиа, 19:45
Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России Политика, 19:40
«Аэрофлот» выкупил десять самолетов у ирландского лизингодателя Бизнес, 19:35
Baring Vostok Майкла Калви разделит бизнес и активы Бизнес, 19:30
Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в «Сахалине-2» Бизнес, 19:29
Чемпионка мира из США возмутилась статьей о показательном номере Валиевой Спорт, 19:25
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:19
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Доллар к рублю по итогам 2022 года упал на 6,4% Инвестиции, 19:10
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 19:10
В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей ракеты. Видео Политика, 19:06
Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США Политика, 19:02
Росстат пересмотрел рост ВВП за 2021 год до максимума за 14 лет Экономика, 19:00
Российский рынок акций по итогам года рухнул на 43% Инвестиции, 18:58
В Ватикане назвали стабильным состояние бывшего папы римского Бенедикта Общество, 18:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России

Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России, «пока можно»
Пинхас Гольдшмидт считает, что российские власти могут попытаться «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Невестка раввина ранее говорила о давлении на него из-за отказа поддержать боевые действия на Украине
Пинхас Гольдшмидт
Пинхас Гольдшмидт (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что представителям еврейского сообщества в России следует покинуть страну, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные военной операцией на Украине. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По словам Гольдшмидта, в России растет уровень антисемитизма. «Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — заявил он.

Бывший раввин считает, что всякий раз, когда «политическая система [России] оказывалась в опасности», власти страны пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Подобное происходило «в царские времена и в конце сталинского режима», сказал он.

РБК направил запросы в пресс-службу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО), в пресс-службу главного раввина России Берла Лазара и в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России.

Пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова сказала «РИА Новости», что, поскольку Гольдшмидт больше не сотрудничает с организацией, она не будет комментировать слова раввина: «Он делает те заявления, которые считает нужными».

6 июля Есаулова сообщила, что Гольдшмидт оставил должность главного раввина Москвы по истечении контракта. Его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт рассказывала, что он покинул Россию, так как вместе с женой «подвергся давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказался это сделать». В Московской хоральной синагоге уточнили, что Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, а затем был вынужден задержаться из-за болезни отца.

Читайте на РБК Pro
«Деньги — это ограничение»: миллиардер Рыбаков — о психологии бедности
Кроме доллара и евро: в какие валюты вложиться в 2023 году
Что налогоплательщики увидят на налоговом счету 1 января 2023 года
10-минутная медитация, чтобы расслабиться после напряженной недели

В июле российский Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В министерстве посчитали, что оно нарушило закон о персональных данных. Jerusalem Post писала, что российские власти последние три года «тщательно изучали» деятельность агентства. Басманный суд несколько раз откладывал заседание по иску Минюста.

В ноябре чрезвычайный посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказывал в интервью RTVI, что с начала года около 40 тыс. россиян уехали в Израиль для получения гражданства или визы на постоянное место жительства.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Нефедова
раввин Пинхас Гольдшмидт еврейская община евреи антисемитизм Израиль
Материалы по теме
МИД обвинил власти Израиля в поддержке «неонацистского режима»
Политика
Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева
Политика
Лапид заявил, что агентство «Сохнут» продолжит работу в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter