Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России

Пинхас Гольдшмидт считает, что российские власти могут попытаться «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Невестка раввина ранее говорила о давлении на него из-за отказа поддержать боевые действия на Украине

Пинхас Гольдшмидт (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что представителям еврейского сообщества в России следует покинуть страну, «пока можно», прежде чем их «сделают козлами отпущения» за трудности, вызванные военной операцией на Украине. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

По словам Гольдшмидта, в России растет уровень антисемитизма. «Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать», — заявил он.

Бывший раввин считает, что всякий раз, когда «политическая система [России] оказывалась в опасности», власти страны пытались «перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину». Подобное происходило «в царские времена и в конце сталинского режима», сказал он.

РБК направил запросы в пресс-службу Московской еврейской религиозной организации (МЕРО), в пресс-службу главного раввина России Берла Лазара и в Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России.

Пресс-секретарь МЕРО Ольга Есаулова сказала «РИА Новости», что, поскольку Гольдшмидт больше не сотрудничает с организацией, она не будет комментировать слова раввина: «Он делает те заявления, которые считает нужными».

6 июля Есаулова сообщила, что Гольдшмидт оставил должность главного раввина Москвы по истечении контракта. Его невестка Авиталь Чижик-Гольдшмидт рассказывала, что он покинул Россию, так как вместе с женой «подвергся давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказался это сделать». В Московской хоральной синагоге уточнили, что Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, а затем был вынужден задержаться из-за болезни отца.

В июле российский Минюст потребовал ликвидировать российское подразделение агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В министерстве посчитали, что оно нарушило закон о персональных данных. Jerusalem Post писала, что российские власти последние три года «тщательно изучали» деятельность агентства. Басманный суд несколько раз откладывал заседание по иску Минюста.

В ноябре чрезвычайный посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказывал в интервью RTVI, что с начала года около 40 тыс. россиян уехали в Израиль для получения гражданства или визы на постоянное место жительства.